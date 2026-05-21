GEN impulsa la reparación en los puntos limpios con un innovador proyecto europeo

La empresa pública de servicios de Puerto Real, GEN, ha logrado financiación para su primer proyecto dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, marcando un importante avance en su estrategia de sostenibilidad e innovación.

Bajo el título ‘REMEDY: Repairing and Remanufacturing for Mediterranean Youth’, la iniciativa contará con un presupuesto global de 1.330.650 euros y permitirá implantar un sistema pionero de impresión de piezas para la reparación de electrodomésticos en los puntos limpios del municipio.

La resolución positiva de esta convocatoria, enmarcada en el programa Interreg Next Med, supone un hito para la empresa pública y posiciona a Puerto Real como referente en innovación aplicada a la economía circular en el ámbito europeo.

El proyecto ‘REMEDY’ tiene como objetivo principal fomentar la reparación y reutilización de electrodomésticos mediante la instalación de centros de impresión de piezas de repuesto en los puntos limpios. Esta tecnología permitirá alargar la vida útil de los aparatos, reducir de manera significativa los residuos destinados a vertedero y promover nuevas oportunidades de empleo, especialmente entre la juventud del entorno mediterráneo.

La iniciativa se desarrollará en el marco de un consorcio internacional formado por ocho entidades de cinco países (Italia, Túnez, Jordania, Turquía y España), bajo la coordinación de la Fundazione Città Nova.

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La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha valorado muy positivamente la consecución de este proyecto europeo, destacando que «este logro demuestra que Puerto Real está preparado para liderar iniciativas innovadoras y sostenibles a nivel europeo. Apostar por la economía circular no solo es una responsabilidad ambiental, sino también una oportunidad para generar desarrollo económico y empleo en nuestra ciudad».

Por su parte, el consejero delegado de GEN, José Alfaro, ha subrayado el esfuerzo realizado por el equipo técnico de la empresa: «Haber conseguido este proyecto tras competir en una convocatoria tan exigente es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde GEN. Con ‘REMEDY’ damos un paso más en la transformación de nuestros servicios públicos, incorporando tecnología para hacerlos más eficientes, sostenibles y útiles para la ciudadanía».

Desde el equipo de gobierno municipal se ha insistido en la importancia de continuar reforzando las políticas de sostenibilidad y economía circular. En este sentido, han destacado que iniciativas como ‘REMEDY’ «refuerzan el trabajo que ya se viene desarrollando en los puntos limpios de Puerto Real, donde la recuperación, reutilización y correcta gestión de residuos son pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de ciudad más respetuoso con el medio ambiente».

Asimismo, han señalado que este tipo de proyectos consolidan la estrategia recogida en el Plan Estratégico PEGEN2030, que ya incluye actuaciones relevantes en ámbitos como la inteligencia artificial y la sostenibilidad, entre ellas los proyectos iPREDICE o SIGMA.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real