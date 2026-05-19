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miércoles, 20 mayo, 2026
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El PP critica el «sectarismo político» de la izquierda al apoderarse de una propuesta sobre el CEIP Tierra y Libertad

Redacción
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Vicente Fernández, Concejal del PP en Puerto Real.
Vicente Fernández, Concejal del PP en Puerto Real.

El Grupo Popular Municipal de Puerto Real ha cuestionado la presentación de una moción conjunta de Confluencia de Izquierdas, AxSí y PSOE sobre el complejo educativo de Casines, al considerar que recoge el mismo objetivo que una iniciativa registrada previamente por el PP.

El Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real, con Vicente Fernández como portavoz, registró el pasado 17 de mayo una moción plenaria para solicitar a la Junta de Andalucía una solución definitiva para el complejo educativo de Casines.

La propuesta del Partido Popular reclamaba la ejecución de las infraestructuras pendientes en esta zona del municipio, una demanda que, según la formación, vienen planteando desde hace años numerosas familias afectadas por la falta de espacios suficientes para garantizar una escolarización adecuada.

Desde el PP explican que la moción buscaba recabar el apoyo unánime de todos los grupos políticos de la Corporación municipal en torno a una reivindicación educativa que consideran “justa” y prioritaria para Puerto Real.

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Sin embargo, el Grupo Popular ha criticado que Confluencia de Izquierdas haya registrado posteriormente otra moción junto a AxSí y PSOE solicitando, según los populares, “exactamente lo mismo” que ya planteaba la iniciativa del PP, sin haber informado ni contactado previamente con este grupo municipal.

Vicente Fernández ha señalado que “no se trata de ver quién presenta la moción, se trata de solventar el problema que sufren nuestros vecinos y vecinas. Lo importante es dar respuesta a las familias y garantizar que nuestros niños y niñas puedan acceder dignamente a su centro escolar en la zona de Casines”.

El portavoz popular considera que esta situación evidencia “la egolatría de las siglas partidistas de la coalición de izquierdas”, al entender que se ha acordado con todos los grupos menos con el Partido Popular en un asunto sensible como la educación.

El Grupo Popular Municipal ha reiterado que seguirá trabajando “desde la responsabilidad y el interés general” para defender las necesidades educativas de Puerto Real y ha reclamado “altura política” para afrontar de forma conjunta los problemas reales de la ciudadanía.

* La redacción podría haber usado IA para elaborar, reescribir o corregir este contenido. Sin afectar a las declaraciones de los protagonistas.
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