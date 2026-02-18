AxSí denuncia el «cese fulminante» del gerente del IMPRO

La formación Andalucía Por Sí (AxSí) en Puerto Real ha criticado el cese del gerente del Instituto Municipal de Promoción (IMPRO), acordado en el último Consejo Rector del organismo. El portavoz andalucista, Alfredo Fernández, ha solicitado explicaciones públicas a la alcaldesa, Aurora Salvador, sobre los motivos de la destitución y el futuro del ente municipal.

Según ha trasladado AxSí, el cese se produjo la pasada semana en el seno del Consejo Rector del IMPRO, dependiente del Ayuntamiento de Puerto Real, sin que —afirman— se facilitara previamente a los vocales ningún informe técnico ni documentación detallada que justificara la decisión.

Críticas a las formas y al momento del relevo

El portavoz andalucista ha señalado que su grupo votó en contra de la destitución al no compartir “ni las formas ni el fondo” de la medida. Desde la formación sostienen que el gerente cesado contaba con más de veinte años de trayectoria al frente del organismo autónomo, periodo en el que, según destacan, se impulsaron iniciativas relacionadas con formación, orientación laboral, captación de subvenciones y gestión de fondos europeos.

Entre los ejemplos citados por AxSí figura la coordinación administrativa vinculada a la estrategia EDUSI, en la que —según exponen— desempeñó un papel relevante junto a distintas áreas municipales del Ayuntamiento de Puerto Real.

PUBLICIDAD

Los andalucistas consideran llamativo que el Equipo de Gobierno justifique ahora la decisión en la necesidad de dar “un nuevo impulso” al IMPRO cuando resta aproximadamente un año para la finalización del mandato. En este sentido, reclaman que se detalle públicamente el proyecto previsto para el organismo en esta recta final de legislatura.

Situación del IMPRO y falta de actividad

La formación también ha puesto el foco en la situación actual del Instituto Municipal de Promoción. Según indican, el Consejo Rector no se reunía desde 2024 y las instalaciones permanecen cerradas desde hace más de un año y medio debido a las circunstancias que afectan al edificio, sin que hasta la fecha se haya presentado un proyecto concreto para su reapertura o para la reactivación de los servicios.

El IMPRO ha sido tradicionalmente un espacio vinculado a políticas activas de empleo, programas de formación y apoyo a la inserción laboral en Puerto Real, en coordinación con otras administraciones como la Junta de Andalucía. Por ello, AxSí considera que cualquier cambio en su estructura directiva debería ir acompañado de una explicación detallada sobre los objetivos y líneas de actuación previstas.

Petición de transparencia

Desde AxSí muestran su preocupación ante la posibilidad de que el relevo responda a un nombramiento de libre designación y reclaman que se garantice la transparencia en el proceso. Asimismo, instan a la alcaldesa, en su condición de presidenta del IMPRO, a ofrecer información clara sobre los motivos del cese y el modelo de gestión que se pretende implantar en el organismo.

La formación concluye solicitando que se dé cuenta pública de la hoja de ruta prevista para el Instituto Municipal de Promoción, teniendo en cuenta su papel en el ámbito de los servicios públicos municipales y su impacto en la ciudadanía de Puerto Real.