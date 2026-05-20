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Abierto el plazo de inscripción para ‘La Carrera de Pepe’ 2026

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real informa de la apertura del plazo de inscripción para participar en la XVII Carrera Popular Memorial José Martínez Alonso ‘La Carrera de Pepe’, una de las citas deportivas destacadas del calendario local.

La prueba se celebrará el domingo 28 de junio, con recorrido por el Paseo Marítimo y el casco histórico, en una jornada que reunirá a deportistas de todas las edades y niveles.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la web www.atletismofaa.es, hasta el 25 de junio a las 23:59 horas.

El evento contará con diferentes categorías y horarios, comenzando la primera carrera a las 10:00 horas y finalizando la última a las 12:15 horas. La recogida de dorsales tendrá lugar en el Centro Cultural Rosa Butler, a partir de las 08:00 horas del mismo día.

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‘La Carrera de Pepe’ está organizada con la colaboración de varios clubes locales, C.D. Maratón Puerto Real, Club Atletismo y Club Triatlón Puerto Real y el respaldo institucional.

Desde la delegación municipal de Deportes, responsabilidad de la concejala Virginia Mena, se anima a la ciudadanía a participar y disfrutar de este evento que combina actividad física, ambiente festivo y compromiso con el deporte local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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