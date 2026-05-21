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Convocado el VIII Concurso de Pintura al Aire Libre ‘Pintor Diego González Andrades’

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha convocado la octava edición del Concurso de Pintura al Aire Libre ‘Pintor Diego González Andrades’, ligado desde sus inicios al Día de la Villa, que se celebrará el próximo sábado 20 de junio de 2026.

El certamen, ya consolidado en el calendario cultural local, invita a artistas de todas las edades a plasmar el paisaje urbano de Puerto Real, sus calles, plazas, monumentos y rincones más característicos, en una jornada que se desarrollará íntegramente al aire libre dentro del municipio.

El concurso está abierto a la participación en dos categorías:

  • Categoría A: hasta 14 años.
  • Categoría B: a partir de 15 años.

Las personas interesadas podrán inscribirse del 21 de mayo al 20 de junio, tanto de forma presencial en la U.A. de Cultura y Fiestas como por correo postal o electrónico. Asimismo, se permitirá la inscripción el mismo día del certamen durante el horario de sellado de soportes (entre las 8:30 y las 11:00 horas en el Centro Administrativo Municipal). Las obras deberán entregarse ese mismo día en horario de 16:00 a 18:00 horas, y quedarán expuestas al público tras el fallo del jurado.

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En la categoría de adultos se establecen premios de 900, 500 y 400 euros, además de un premio especial de 250 euros al mejor artista local. En el caso de la categoría infantil, los galardones consistirán en cheques regalo para material artístico.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a artistas a participar en este encuentro con el arte, la creatividad y el patrimonio que contribuye a poner en valor la belleza del entorno urbano de Puerto Real.

Las bases completas pueden consultarse en la web municipal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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