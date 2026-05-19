Puerto Real celebra el Día Marítimo Europeo con un completo programa de actividades

Puerto Real celebrará por segundo año consecutivo el Día Marítimo Europeo con un completo programa de actividades en el que participan el Ateneo Literario de las Artes y Ciencias de Puerto Real, la Cadena Ser, el ICMAN y el Ayuntamiento de Puerto Real, conjuntamente con varias empresas y entidades colaboradoras.

La programación ha sido presentada por el teniente de alcaldesa de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla; el presidente del Ateneo, Manuel Villalpando; la directora de Radio Cádiz, Lourdes Acosta, e Igancio Moreno, en representación del ICMAN-CSIC.

El programa comenzará el miércoles 20 de mayo en el Centro Cultural San José con la cita ‘Encuentros: SER’ bajo el título ‘El futuro de la alimentación pasa por el mar’ dedicada al mar como fuente de recursos alimenticios y de distribución de los mismos.

Tras la bienvenida institucional, prevista a las 9:30 horas, tendrá lugar la conferencia ‘Efectos del cambio climático en los ecosistemas y recursos oceánicos’, impartida por la meteoróloga, oceanógrafa y presentadora de Antena 3 Noticias, Mercedes Martín. Le seguirá la mesa redonda ‘Los alimentos que vienen del mar: tradición, nutrición y futuro’, en la que participarán Juan Marín, biólogo y presidente de Salarte; Joan Montaner, neurólogo y fundador de Marisma Biomed; Joaquín Martín Gallardo, responsable de I+D de Petaca Chico; y María del Mar Agraso, directora general de CTAQUA.

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El encuentro continuará con la conferencia ‘La cultura gastronómica del mar en el Golfo de Cádiz’, a cargo de José Berasaluce, investigador de la Universidad de Cádiz y doctor en Filosofía. Posteriormente, a las 11:00 horas, se celebrará una nueva mesa redonda titulada ‘Cádiz, punto estratégico para la logística alimentaria’, con la participación de Diego Nieves, director y country manager de PTP Group España; Nourdine Mouati, director de desarrollo de negocio de Audakia Lab; y Roberto Rodiel, CTO de Go Planner. El encuentro finalizará a las 11:30 horas.

Las actividades con motivo del Día Marítimo Europeo continuarán el 21 de mayo con un encuentro escolar en el IES Virgen del Carmen a las 11:00 horas, protagonizado por Gabriel Navarro, jefe del Departamento de Ecología y Gestión Costera del ICMAN-CSIC, que ha participado en campañas Antárticas. Ese mismo día, a las 22:00 horas, Tele Puerto Real emitirá el programa Antena de Opinión, dirigido por Cristóbal Perdigones, en el que participarán expertos como Juan Fuentes, Marina Ramajo, José Lucas Pérez y Carlos Muñoz.

Por su parte, el 28 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas, el Centro Cultural San José volverá a ser escenario de unas jornadas de divulgación organizadas por el ICMAN, con el objetivo de acercar la investigación marina a la ciudadanía a través de interesantes talleres. «Tenemos una unidad de drones que se está usando en muchísimas situaciones. De hecho, el Centro de Emergencias Nacional nos ha llamado para la emergencia del volcán de La Palma, para los incendios de Burgos, para la DANA en Valencia… En todas estas situaciones siempre ha habido gente del ICMAN de Puerto Real que ha estado ayudando a las instituciones nacionales y a pesar de todo esto, de la cantidad de ciencia que producimos, somos un gran desconocido por lo que acercarse a esta jornada de puertas abiertas va a ser fantástico para darnos a conocer», señalaba Ignacio Moreno.

El teniente de alcaldesa José Antonio Montilla, agradecía al Ateneo su trabajo así como la implicación de la Cadena Ser y del ICMAN en el programa. «Puerto Real siempre ha tenido pasado, presente y tenemos que tener futuro en el mar ya sea a nivel industrial, alimentario o científico. Hay que seguir trabajando para tener esa ventana abierta al mar, que tanto nos da», señalaba.

Por último, desde el Ateneo José Antonio Aldayturriaga animaba a la ciudadanía a participar en estas actividades destacando la importancia del mar como eje de desarrollo sostenible, innovación y futuro alimentario y agradeciendo la participación de todas las personas que harán posible la celebración de este Día.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real