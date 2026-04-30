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Hugo Trillo, referente joven del audiovisual local, presenta sus cortos en el Rosa Butler

Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación Municipal de Juventud, organiza el próximo 12 de mayo, a las 18:00 horas, una proyección especial de los trabajos del joven creador local Hugo Trillo, en el Centro Cultural Rosa Butler.

La actividad, con entrada gratuita hasta completar aforo, contará con la presentación del actor Bruto Pomeroy.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere reconocer el talento emergente de este joven puertorrealeño, distinguido en 2025 con el Premio MAJA al mejor cortometraje, otorgado por el Consejo Escolar de Andalucía, gracias a su obra ‘Vienen de noche’, una de las piezas que mayor difusión ha alcanzado dentro de su trayectoria.

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Durante la jornada se proyectarán varios de sus trabajos, entre ellos ‘El Desván’, su primer cortometraje; ‘Déjame ir’, realizado en una sola jornada para un concurso; así como ‘Vienen de noche’ y ‘El Desentierro’, este último estrenado el pasado 1 de febrero y considerado, junto al anterior, como uno de los que mejor representan su evolución artística. Además, el público tendrá la oportunidad de conocer su último trabajo titulado ‘La hora de la caza’.

Con esta propuesta cultural, el Ayuntamiento pretende reconocer la creatividad juvenil local y acercar al público la producción audiovisual realizada en el municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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