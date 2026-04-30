La Junta aprueba una segunda línea de Infantil en el CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha autorizado finalmente la apertura de una segunda línea de tres años en el CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real para el curso 2026/2027. La medida llega tras semanas de incertidumbre y movilización por parte de las familias afectadas en la barriada de Casines.

La confirmación ha sido trasladada por la presidenta del AMPA Casines, Sara Vázquez, quien ha comunicado que el centro contará con una nueva unidad para atender la alta demanda de escolarización. “Nos han dado la segunda línea de 3 años para el curso 2026/2027”, ha señalado, al tiempo que ha avanzado que el colectivo sigue a la espera de una reunión con el delegado territorial para abordar la ejecución de la segunda fase del colegio, correspondiente a Educación Primaria.

La decisión responde a una situación que había generado una fuerte preocupación entre las familias. Durante el proceso de escolarización, el centro recibió en torno a 30 solicitudes para alumnado de tres años, superando ampliamente la capacidad de la única línea existente hasta ahora. Esta circunstancia dejaba inicialmente a varios menores sin plaza en su entorno más cercano, obligando a su traslado a otros centros del municipio.

Desde el AMPA Casines ya se había advertido de esta problemática mediante un escrito dirigido a la Junta de Andalucía, en el que se reclamaba tanto la ampliación urgente de plazas como la reactivación de la segunda fase del centro. En dicho documento se alertaba del crecimiento demográfico del barrio de Casines, la falta de infraestructuras educativas suficientes y las dificultades de conciliación derivadas de la dispersión del alumnado en distintos colegios.

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El PP de Puerto Real confirma las gestiones de la Junta

Por su parte, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real ha valorado positivamente la respuesta de la administración autonómica. Su portavoz, Vicente Fernández, ha destacado que la medida permitirá atender la demanda existente y garantizar la escolarización en condiciones de proximidad. Según ha explicado, el partido trasladó esta situación a la Junta tras reunirse con familias afectadas.

Fernández ha subrayado además la “rapidez” en la actuación de la Delegación Territorial y ha agradecido la implicación de su titular, José Ángel Aparicio Hormigo, destacando que esta decisión aporta tranquilidad a los padres y madres del municipio.

A pesar de este avance, la comunidad educativa mantiene abiertas otras reivindicaciones clave, especialmente la ejecución de la segunda fase del CEIP Tierra y Libertad, contemplada en el proyecto original del centro y que permitiría completar la oferta educativa con la etapa de Primaria. Esta infraestructura sigue siendo una demanda prioritaria para las familias de Casines, que reclaman una solución estructural a largo plazo.