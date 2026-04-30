GEN aprueba una Oferta de Empleo Público con 43 plazas para reforzar y mejorar los servicios a la ciudadanía

El Consejo de Administración del GEN, celebrado el pasado martes 28 de abril, ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026, que contempla un total de 43 plazas destinadas a reforzar los servicios que la empresa presta a la ciudadanía y que suponen, además, una importante oportunidad de acceso al empleo público para vecinos y vecinas del municipio.

Esta nueva oferta responde al compromiso de la entidad con la mejora continua de los servicios públicos, apostando por una estructura más sólida, eficiente y adaptada a las necesidades actuales del municipio. Las plazas abarcan distintos ámbitos clave como la limpieza viaria y recogida de residuos, la infraestructura verde, el mantenimiento, los servicios sociales o la gestión técnica y administrativa.

Del total de puestos ofertados, destaca el refuerzo en áreas directamente vinculadas al día a día de la ciudad, como la limpieza viaria y recogida de residuos, así como el mantenimiento y desarrollo de zonas verdes, lo que permitirá mejorar la calidad del entorno urbano y la sostenibilidad del municipio.

Todas las plazas se cubrirán mediante procesos selectivos abiertos, bajo el sistema de concurso-oposición, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, determinados puestos del área de infraestructura verde priorizarán la promoción interna, favoreciendo el desarrollo profesional dentro de la propia organización y, en caso de quedar vacantes, se ofertarán posteriormente por acceso libre.

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Además, el Consejo ha aprobado las bases generales que regirán los procesos de selección pendientes hasta 2026, junto con la convocatoria de cinco procesos selectivos específicos para cubrir un total de 26 plazas de operario de limpieza viaria y recogida de residuos, 15 de auxiliar de infraestructura verde, y otros perfiles técnicos y especializados como analista programador o técnico consultor TIC.

Como medida destacada en materia social y de empleo, también se ha acordado la modificación de la bolsa de trabajo del Servicio de Ayuda a Domicilio, que pasará a estar abierta de forma permanente hasta completar su capacidad máxima de 200 personas. Esta decisión facilita el acceso continuo de nuevos candidatos y garantiza una mayor agilidad en la cobertura de necesidades del servicio.

Con este conjunto de medidas, GEN refuerza su papel como motor de empleo público, generando nuevas oportunidades laborales y contribuyendo al desarrollo económico local, al tiempo que avanza en la prestación de servicios de mayor calidad, más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real