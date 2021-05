El PP exige la apertura inmediata de la Sala de Barrio del Río San Pedro

El Presidente de PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha vuelto a reivindicar, como ya lo hiciera en ocasiones anteriores, la apertura de la Sala de Barrio del Río San Pedro. Fernández ha exigido “que una instalación básica para la vida de este barrio se reabra ya, no es asumible el trato que se da al Río San Pedro desde el Ayuntamiento”.

Para el Popular, no es “admisible lo que el equipo de gobierno, donde manda la señora Amaya del PSOE, está haciendo con el deporte puertorealeño y especialmente con el barrio del Río San Pedro. Una gestión deportiva que no tiene nombre y que no se escondan detrás del COVID-19. Hay que tener responsabilidad y no dar escusas”.

“No es tan difícil el planificar la gestión deportiva, analizando las necesidades y la temporización de las actividades de mantenimiento de las instalaciones deportivas, las mayores y las menores. Es solo voluntad y tener sentido común, preguntar y enterarse, priorizando. Lo contrario es la situación caótica que tenemos en el deporte”, insiste Fernández.

El Presidente de los Populares de la Villa recuerda que “desde el inicio de esta cruel pandemia, hace ya más de un año, las actividades deportivas han permanecido suspendidas en la sala de Barrio del Rio San Pedro, algo ilógico, sin posibilitar uso alguno. He mantenido conversaciones con algunos usuarios de este servicio, nos han mostrado su gran preocupación, ya que no es sólo cuestión de ocio, sino que para algunos se les aconseja que deben realizar estas actividades deportivas de forma terapéutica. Parece que al Equipo de Gobierno no disfruta con el ejercicio de actividades deportivas”.

Los Populares lamentan y denuncian que “distintos grupos deportivos han terminado por desaparecer, al romperse durante tanto tiempo la rutina de entrenamiento y de contacto personal, que venían realizando, incluso desde hace muchos años”.

El dirigente puertorealeño agradeció que, mientras tanto, “los gimnasios de Puerto Real siguen abiertos cumpliendo escrupulosamente todas las medidas de protección y seguridad. Algunos grupos de entrenamiento se están viendo obligados a hacerlo fuera de los lugares habilitados para ello, dando un gran ejemplo de cómo actuar. “Señora Amaya, ¿por qué no observa cómo se gestiona desde la iniciativa privada y la copia en el Ayuntamiento?. También se puede observar localidades cercanas de nuestro alrededor, de su gestión pública incluso de su propio partido, que presumen de haber retomado las actividades deportivas hace meses, sin que esto haya supuesto un incremento en el número de contagios por COVID-19”.

“La Señora alcaldesa debe velar por el funcionamiento y el trabajo de su Equipo de Gobierno, incluso del concejal delegado de deporte. Por ello, debe de responder del cierre de más de un año de la principal herramienta deportiva, afecta sobre todo a los vecinos y vecinas más jóvenes de la barriada. Y también afecta a los mayores, además, que unas instalaciones cerradas solo trae un deterioro, ya que las pistas por su nulo uso seguramente esté en un estado lamentable. Usted está destruyendo el deporte en el Rio San Pedro”, comenta.

“Gobernar es gestionar dando soluciones, pues solas no se solucionan y menos paseando por el campo de fútbol municipal de una localidad provincial donde su club ha ascendido de categoría mientras que el Puerto Real CF sigue en la cuerda floja”, finalizó.

FUENTE: PP Puerto Real

