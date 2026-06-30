El Equipo de Gobierno y el PP impulsan la vivienda colaborativa senior como dotación social

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, con los votos favorables únicamente del Equipo de Gobierno -con el voto de calidad de Aurora Salvador- y el PP, aprobó en la sesión ordinaria del mes de junio la propuesta para la consideración de la vivienda/alojamiento colaborativo senior como dotación social, una nueva herramienta para afrontar el envejecimiento de la población y ofrecer alternativas habitacionales que fomenten la autonomía, la vida en comunidad y la lucha contra la soledad no deseada.

En su intervención el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Montilla, recordó que el envejecimiento de la población obliga a las administraciones públicas a ampliar las opciones existentes para las personas mayores. «Frente a modelos tradicionales como las residencias, la vivienda protegida adaptada o el denominado senior living, el alojamiento colaborativo senior propone comunidades autogestionadas donde las personas diseñan conjuntamente sus espacios, los servicios que necesitan y un modelo basado en el apoyo mutuo y la participación activa», explicó.

La propuesta subraya que este sistema no sustituye a los recursos actuales, sino que amplía las posibilidades de elección para quienes desean envejecer manteniendo su autonomía. Además, pone de relieve que este tipo de proyectos ya cuenta con un importante desarrollo en España, con más de doscientos proyectos en distintas fases de ejecución, lo que demuestra que se trata de un modelo consolidado y viable.

Desde el punto de vista municipal, la iniciativa plantea aprovechar suelo público mediante fórmulas de concesión que mantengan siempre la titularidad pública del patrimonio, garanticen el interés social de los proyectos y eviten cualquier proceso especulativo. El objetivo es facilitar que cooperativas de personas mayores puedan desarrollar proyectos de convivencia sin que ello suponga compromisos económicos inmediatos para el Ayuntamiento.

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La propuesta incorpora además una enmienda para reforzar las garantías del proceso, creando una comisión de trabajo en la que participen todos los grupos municipales y el grupo motor de los mayores. Este órgano tendrá como misión elaborar y consensuar las condiciones de una futura licitación antes de que pueda desarrollarse cualquier proyecto concreto.

«El acuerdo no supone aprobar una actuación específica, sino reconocer la vivienda colaborativa senior como una figura de interés social y abrir un proceso de estudio y planificación compartida para valorar su implantación en Puerto Real», dijo Montilla.

La iniciativa apuesta por que el municipio pueda situarse a la vanguardia de las políticas públicas de vivienda cooperativa con retorno social, generando aprendizaje institucional y preparando el camino para futuras experiencias vinculadas a la vivienda asequible, los cuidados comunitarios y el envejecimiento activo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real