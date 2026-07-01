El Ayuntamiento solicita que se incluyan las conexiones ciclistas con Cádiz y Hospital en el Plan Social por el Clima

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado tres alegaciones al Proyecto de Plan Social para el Clima durante el periodo de información pública, con el objetivo de reforzar las actuaciones contempladas en materia de movilidad activa mediante la incorporación de nuevas infraestructuras ciclistas estratégicas en el municipio.

Las propuestas se enmarcan en la Medida 3 (C2.M3): Impulso a la movilidad activa, y persiguen fomentar un modelo de transporte más sostenible, seguro, accesible y socialmente equitativo, en consonancia con los objetivos del citado plan.

En concreto, las alegaciones plantean la inclusión de tres actuaciones prioritarias dentro del Programa 1 de Infraestructuras Ciclistas de la Red de Carreteras del Estado. La primera de ellas solicita la construcción de un carril bici seguro, continuo y segregado entre el núcleo urbano de Puerto Real y el Hospital Universitario, una conexión de aproximadamente dos kilómetros que permitiría salvar la actual barrera de la autovía A-4 y dar respuesta a una demanda histórica del municipio. Esta actuación, además, completaría la red ciclista ya existente entre el hospital y el Barrio Jarana.

Las otras dos alegaciones se centran en mejorar la conexión ciclista entre Puerto Real y Cádiz mediante la adaptación de los dos principales enlaces viarios existentes: el Puente Rafael Alberti (Carranza) y el Puente de la Constitución de 1812. En este sentido, el Ayuntamiento pone de manifiesto el desequilibrio actual en el reparto del espacio viario, ya que ambos puentes cuentan con nueve carriles destinados al tráfico motorizado —siete para vehículos privados y dos para transporte público— sin disponer de infraestructuras específicas para peatones o ciclistas.

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El Consistorio considera prioritaria la implantación de un carril bici en el Puente Rafael Alberti por sus condiciones de accesibilidad y funcionalidad, aunque solicita igualmente la adaptación del Puente de la Constitución de 1812, aprovechando su capacidad disponible.

Estas actuaciones contribuirían de forma significativa a reducir la dependencia del vehículo privado, avanzar en la descarbonización del transporte, disminuir las emisiones contaminantes y el consumo energético, así como mejorar el acceso a servicios esenciales. Además, permitirían promover una movilidad más inclusiva, especialmente para personas con menos recursos o sin acceso a automóvil.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Puerto Real reclama la incorporación expresa de estas tres infraestructuras ciclistas al considerar que cumplen plenamente los criterios de conectividad, sostenibilidad, cohesión territorial y equidad social que inspiran este instrumento de planificación.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real