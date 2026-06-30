El Cine Republicano regresa los miércoles de julio a Puerto Real

Puerto Real acoge un verano más una nueva edición del Cine Republicano, que celebrará su XVIII edición durante el mes de julio en el Centro Cultural Rosa Butler.

Las proyecciones tendrán lugar, a las diez de la noche, los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, con entrada libre hasta completar aforo.

La actividad está organizada por el Ateneo Republicano de Puerto Real, con la colaboración del Ayuntamiento, y ofrece una selección de películas de contenido social y humano que invitan a la reflexión.

Programación

1 de julio – ‘Caminos cruzados’. Drama que entrelaza las historias de varios personajes marcados por decisiones difíciles, explorando las consecuencias de sus actos y las conexiones humanas en contextos complejos.

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8 de julio – ‘Sorry We Missed You’. Dirigida por Ken Loach, retrata la lucha de una familia trabajadora atrapada en la precariedad laboral del sistema de reparto a domicilio, mostrando el impacto del empleo precario en la vida cotidiana.

15 de julio – ‘Techo y comida’. Película española que narra la historia de una madre soltera en situación vulnerable que lucha por sacar adelante a su hijo en medio de la crisis económica y el riesgo de perder su hogar.

22 de julio – ‘Mamacruz’. Comedia dramática que aborda el despertar personal de una mujer de edad madura en un entorno conservador, cuestionando tabúes y reivindicando la libertad individual.

29 de julio – ‘Federica Montseny, la dona que parla’. Documental centrado en la figura de Federica Montseny, destacada política anarquista y primera mujer ministra en España, que pone en valor su legado y compromiso social.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en una cita ya consolidada dentro del calendario cultural del municipio, que cada verano impulsa el Ateneo Republicano de Puerto Real con la colaboración municipal. Esta iniciativa vuelve a convertir el Centro Cultural Rosa Butler en un espacio de encuentro en torno al cine de calidad, ofreciendo a vecinos y vecinas la oportunidad de disfrutar en Puerto Real de una cuidada programación cinematográfica que invita a la reflexión, el debate y el disfrute colectivo.

Desde el Ayuntamiento se continúa apoyando aquellas propuestas que acercan la cultura a toda la ciudadanía y enriquecen la vida cultural del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real