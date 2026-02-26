AxSí Puerto Real rinde homenaje al talento y compromiso local en sus Premios Andalucía

El Centro Cultural San José se vistió de gala ayer para acoger una nueva edición de los Premios Andalucía, organizados por la formación local Andalucía Por Sí (AxSí).

El acto, que se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario puertorrealeño, sirvió para reconocer la labor de personas y colectivos que engrandecen el municipio desde distintas áreas.

La gala, cargada de emotividad, contó en un primer momento con las palabras de la coordinadora local de AxSí Puerto Real, Sandra Rodríguez, que a modo de bienvenida disertó sobre el sentir más puro andalucista.

Tras ello dio comienzo la entrega de premios. En el apartado de Promoción de la Cultura, recayó en la Familia Vadillo Reina. El hermano mayor de la familia, Salvador Vadillo Reina, fue el encargado de reseñar sobre los miembros homenajeados. La entrega del premio corrió a cargo de Sandra Rodríguez (coordinadora local y concejala) y Alfredo Fernández (portavoz andalucista). Tras la finalización, el arte de la familia Vadillo brilló con luz propia interpretando conocidos temas de artistas reconocidos del panorama musical.

Seguidamente, se entregó el premio de Acción Social, la distinguida fue la Asociación Reyes Magos y personajes de la Navidad, por su incansable labor para mantener la ilusión en la Villa. Entregaron el reconocimiento María Torres y Raquel Calvo, integrantes de la coordinadora local.

En el apartado de Participación Ciudadana y Compromiso Vecinal, se otorgó esta distinción a Fernando Díaz Candón, con la intención de poner en valor su dedicación activa a la comunidad. El premio fue entregado por José Manuel Áspera y Fernando Catalán.

El Premio Andalucía concerniente a la Promoción de las Tradiciones, fue para Antonio González Boy, por su papel fundamental en la salvaguarda de la identidad local. Hicieron entrega María del Carmen Mejías y la concejala Raquel Calvo.

La velada contó con un intermedio musical a cargo de Las Matracas, que animaron el ambiente antes de entrar en el bloque final del evento.

Uno de los instantes más especiales de la noche fue el Reconocimiento Andalucista, que este año nombró a Don Fernando Boy Pecci como Afiliado de Honor.

En un gesto cargado de simbolismo, la distinción fue entregada por Toñi Coello, integrante de la coordinadora local y homenajeada el año pasado, quien le «pasó el testigo» junto al concejal andalucista Jesús Plaza García.

El cierre político e institucional del acto corrió a cargo de Alfredo Fernández, quien reivindicó en su discurso el orgullo de pertenecer a esta tierra y la importancia de seguir construyendo Puerto Real desde el andalucismo.

El broche de oro musical lo puso la Comparsa ‘La Conexión’, cuya actuación precedió al momento solemne de la noche: la interpretación del Himno de Andalucía, también a cargo de la comparsa, que fue coreado por todos los asistentes en un Centro Cultural San José volcado con sus premiados.

FUENTE: AxSí Puerto Real