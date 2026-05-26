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El ICMAN invita a la ciudadanía a una jornada de divulgación con motivo del Día Marítimo Europeo

Redacción
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Con motivo de la celebración del Día Marítimo Europeo, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) ha organizado una jornada de divulgación científica abierta a la ciudadanía con el objetivo de acercar la investigación marina a la sociedad.

La actividad se celebrará este jueves 28 de mayo, en horario de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural San José de Puerto Real estando abierta a todas las personas interesadas.

El ICMAN, con sede en Puerto Real, es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dedicado al estudio del medio marino. Desde sus instalaciones, equipos de investigación trabajan en ámbitos como la biología marina, la oceanografía, la acuicultura o el impacto del cambio climático en los océanos. Su labor resulta esencial para mejorar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos y promover la conservación y el uso sostenible de los recursos del mar, especialmente en un entorno costero como el de la Bahía de Cádiz.

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Con esta jornada, el ICMAN busca acercar su trabajo científico al público general, ofreciendo una oportunidad para conocer de primera mano cómo se estudian los océanos y por qué es importante protegerlos.

La cita, divulgativa y participativa, permitirá que la ciencia salga de los laboratorios y conecte con la sociedad, favoreciendo una mayor concienciación sobre la importancia del medio marino y ofreciendo la oportunidad de descubrir la ciencia que se hace en Puerto Real y su vínculo directo con nuestro entorno marítimo.

El Ayuntamiento de Puerto Real y el Ateneo Literario, de las Ciencias y las Artes colaboran en la iniciativa.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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