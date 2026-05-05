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El Club Náutico El Trocadero asume la vigilancia y salvamento de las playas de Puerto Real en 2026

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha adjudicado al Club Náutico El Trocadero el contrato ordinario de servicios de salvamento, socorrismo y asistencia al baño en las playas del municipio para la temporada 2026, por un importe de 120.050,15 euros.

El servicio se prestará del 15 de junio al 15 de septiembre en La Cachucha, Los Espigones y las playas del Río San Pedro (La Ministra y El Conchal), tras el proceso de licitación correspondiente.

El contrato cubre la presencia de personal especializado, principalmente socorristas, así como los medios materiales necesarios para intervenir en el agua y en la orilla, incluida embarcación. La labor prioriza la prevención, basada en la vigilancia activa y la información a las personas usuarias, junto a intervenciones de rescate, primeros auxilios y avisos por megafonía. También se presta apoyo al baño a personas con movilidad reducida y se comunica cualquier incidencia detectada en el entorno litoral.

Como novedad este verano, el servicio amplía su horario diario y funcionará de 11:30 a 20:30 horas, media hora más por la mañana y por la tarde. Esta ampliación permite reforzar la vigilancia en las horas de mayor afluencia y mejorar la atención a colectivos más vulnerables, con una cobertura más continuada durante toda la jornada.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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