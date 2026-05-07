El Foro de Cooperación y Solidaridad avanza en nuevas iniciativas para reforzar el carácter inclusivo de Puerto Real

El Foro de Cooperación y Solidaridad de Puerto Real ha celebrado una nueva reunión junto a las entidades que conforman la red ‘Puerto Real Solidaria’, en la que se ha continuado avanzando en el trabajo conjunto para fortalecer el compromiso del municipio con la inclusión, la diversidad y la solidaridad.

Durante el encuentro se abordaron diversos asuntos de relevancia para la ciudad, destacando en primer lugar la coordinación final de la próxima Jornada de Convivencia Intercultural, una cita ya consolidada que busca fomentar el encuentro entre culturas y promover valores de respeto y convivencia.

Asimismo, las entidades participantes han comenzado a trabajar en una campaña de sensibilización bajo el lema ‘Puerto Real, ciudad refugio’, una iniciativa que pretende reforzar la concienciación social en torno a la acogida y el apoyo a personas refugiadas.

Otro de los puntos destacados de la reunión ha sido el visto bueno unánime al II Plan de Inclusión y Convivencia, un documento estratégico que servirá de hoja de ruta para seguir desarrollando políticas sociales inclusivas en el municipio.

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Además, se avanzó en la planificación de actividades con motivo del Día de las Personas Refugiadas, que se celebrará próximamente y que contará con propuestas dirigidas a toda la ciudadanía.

Desde el Foro se ha querido poner en valor la implicación del tejido asociativo local, subrayando que el trabajo conjunto entre entidades y administración resulta fundamental para seguir construyendo un municipio más justo y cohesionado.

En este sentido, se ha destacado el compromiso de todas las personas y colectivos que forman parte de esta red, que continúan trabajando de manera coordinada para hacer de Puerto Real una ciudad más solidaria, intercultural y acogedora.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real