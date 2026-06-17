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miércoles, 17 junio, 2026
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El alumnado del IES Manuel de Falla emociona con su teatro documental sobre Memoria Histórica

Redacción
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El grupo de teatro ‘A la vuelta de la esquina’, formado por alumnado de Bachillerato del IES Manuel de Falla dentro del proyecto ‘Recuperando la Memoria’, llevó este martes su propuesta de teatro documental al Centro Cultural San José, en el marco de las II Jornadas de Memoria Democrática que se celebran estos días en Puerto Real.

La obra, centrada en la memoria histórica, puso el foco en las personas fusiladas en la localidad durante la dictadura franquista. A través de un trabajo de investigación y sensibilización, los jóvenes intérpretes se metieron en la piel de estas víctimas, logrando transmitir al público la dureza de aquellos acontecimientos y la importancia de no olvidar esta parte de la historia.

El montaje destacó por la implicación del alumnado, que demostró no solo talento artístico, sino también un firme compromiso con la memoria democrática. La representación se convierte así en un ejercicio de aprendizaje activo, donde el teatro sirve como herramienta para comprender el pasado y rendir homenaje a quienes lo sufrieron. Como subrayan desde el proyecto, «este teatro es una manera de honrar a quienes fueron deshonrados».

La experiencia continuará el próximo 22 de junio a las 11:00 horas en el Teatro Principal, donde el grupo volverá a subir a escena dentro de la programación de las jornadas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

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El acto contó con la presencia del concejal de Memoria Democrática, Antonio Gil, quien quiso respaldar la iniciativa y el trabajo del alumnado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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