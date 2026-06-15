Tu Opinión: «Falta de opciones»

Francisco Javier Rodríguez Mejías, investigador en la Universidad y Representante de la Phytochemical Society of Europe para España y Portugal nos envía un artículo de opinión a Puerto Real Hoy. Si quieres hacer como él, escríbenos a redaccion@puertorealhoy.es.

Escribo estas líneas para destacar un hecho que lleva ocurriéndome bastante tiempo en mi puesto trabajo, pero más acentuadamente tras los sucesos de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía de la Residencia de Estudiantes “Bahía”.

Mi trabajo como investigador en la nuestra Facultad de Ciencias me hace estar en contacto constante con investigadores del mundo entero. Afortunadamente, contamos con un centro de investigación puntero aquí en Puerto Real. No solo dentro de mi ámbito, la agroquímica y química de productos naturales. Ni mucho menos. Sino por las excelentes instalaciones como las de microscopía electrónica; las cuales se podrían enmarcar fácilmente en el top 3/5 del mundo. En conjunto con centros de alto impacto como en Japón o Paises Bajos.

Esto hace que una gran cantidad de investigadores quieran venir a trabajar a Puerto Real, a utilizar nuestro equipamiento, a aprender de nuestros investigadores y a estar en contacto con las investigaciones más avanzadas en algunos campos químicos y físicos.

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Lamentablemente, cada vez que algún investigador me contacta, me cuesta bastante trabajo recomendarle algún sitio de alojamiento en Puerto Real. Mi pueblo es mi prioridad. Rebusco en residencias, pisos compartidos o AirBnB hasta que agoto todas las posibilidades. Y solo luego recurro a ciudades cercanas como Cádiz o El Puerto de Santa María. Quiero que Puerto Real se beneficie de acoger a estas personas. Que conozcan lo que nuestro pueblo puede ofrecerles: un bonito paseo marítimo, bosques para dar buenos paseos, naturaleza para conocer muy distinta a su lugar de origen y, por supuesto buena gastronomía.

Quiero remarcar que la mayoría de los investigadores que acuden son científicos muy punteros que vienen recomendados desde sus centros, y que vienen apoyados con buenos fondos, los cuales abarcan un buen salario que les da de sobra para alquilar un buen sitio, viajar a sitios cercanos, y además cubrir parte de los experimentos que realizamos. Quiero decir, son gente que viene a aportar dinero al pueblo. En algunas ocasiones vienen directores de departamento o líderes de grupos, pero incluso cuando son estudiantes de doctorado, su aporte económico no es nada desdeñable.

La mayoría de investigadores que acuden a nuestra facultad son personas altamente implicadas en su investigación. Con esto quiero decir que son persona que llegan a estar más de 10 horas continuadas trabajando en el laboratorio o que incluso acuden de madrugada a las instalaciones para estudiar el avance del experimento. De ahí su gran interés también en poder estar alojados en Puerto Real, un sitio cercano al que, si es necesario, puedan acuidar caminando o en bicicleta al departamento.

Tras la reciente adquisión de la Residencia de Estudiantes “Bahía” por la Junta de Andalucía para poder alojar a más estudiantes que atienden los cursos de la Escuela Las Canteras, nos hemos visto desprovisto de uno de los principales lugares de acogida para estas personas en nuestra Facultad. La no finalización de las obras en la Escuela, y su esperada ampliación, nos han limitado muchísimo para poder ofrecer sitio en Puerto Real a todos los que nos contactan.

Con esto no quiero criticar a los pobres alumnos de la Escuela, que también están faltos de un lugar para alojarse mientras tienen que estudiar. Su situación es preocupante cuanto menos. Lo que me gustaría resaltar es la falta de previsión, planificación, o simplemente de falta de conocimiento sobre la situación en nuestra Facultad de Ciencias. En todo el centro universitario, es decir, las tres facultades vecinas a la Algaida más la Escuela de ingeniería pueden dar cabida diariamente a un flujo de 10.000 personas. No son datos exactos, sino estimaciones que he obtenido en base los estudiantes que acuden cada año a las jornadas de orientación y matriculación ( https://www.uca.es/noticia/la-uca-inaugura-las-xv-jornadas-de-orientacion-universitaria-con-cerca-de-2-000-estudiantes/ ).

¿Cómo es posible que no contemos aquí con una mejor residencia de estudiantes? Está claro que su posible construcción debe estar ligada como futura colaboración entre universidad y alcaldía, pero parece que ninguno de los dos da un paso en sus relaciones. No obstante, y lo que me planteo casi a diario. ¿Nadie ha visto una oportunidad de negocio aquí?

Como comentaba, es realmente difícil encontrar un piso que ofrezca una habitación compartiendo con más gente, y a unos precios exorbitados. Si de verdad alguien invirtiese en una residencia, que diese alojamiento a unos 50 alumnos, estoy seguro que tendría listas de esperas continuas, especialmente de investigadores extranjeros que querrían estar 3-4 meses. Justo donde ahora se ultiman las construcciones de Trocadero Park podríamos encontrar una localización majestuosa para que se llevasen a cabo opciones de construcción de una residencia. Por favor, siga ofertando Puerto Real como un buen sitio de acogida para el potencial investigador de Europa, no nos obliguen a buscar más opciones fuera.