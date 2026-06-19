La fiebre de la inmediatez llega a Cádiz

Pagar el pan, devolverle a un amigo lo que pusiste de más en la cena, saldar al electricista que vino el martes: en Cádiz nada de eso espera ya. El dinero salta de un móvil a otro, o a la caja del comercio, en lo que tarda uno en guardarse la cartera que casi no usa, a cualquier hora y cualquier día. Dos fuerzas terminaron de cuajar entre 2025 y este 2026, una costumbre y una ley, y han vuelto lo que hace diez años parecía cosa de chavales la forma normal de que el dinero cambie de dueño.

El fenómeno Bizum no tiene freno

El motor tiene nombre y hasta verbo conjugable, porque «hacer un bizum» se coló en las conversaciones mucho antes que en los informes de los economistas. La criatura de la banca española rebasó en 2025 los 30 millones de usuarios entre España y Andorra, en torno al 60% del país y por encima del 95% si uno mira solo a la gente de 18 a 35 años. En los nueve primeros meses de ese año movió más de 65.000 millones de euros en cerca de 900 millones de operaciones, unos tres millones de pagos al día. Es ya la segunda opción favorita en las compras por internet, con miles de comercios nuevos en esos mismos meses.

Y por debajo de la costumbre late una norma que no admite marcha atrás. El reglamento europeo de pagos inmediatos obliga desde el otoño de 2025 a los bancos de la eurozona a ofrecer transferencias inmediatas en euros a cualquiera que ya tuviera transferencias normales: primero la recepción, exigida desde enero, y luego la emisión, obligatoria desde el 9 de octubre. Cobrar por ellas más que por una transferencia corriente quedó prohibido, con un techo de 100.000 euros por movimiento. Así que el vecino de Puerto Real que manda dinero un domingo de madrugada no aguarda al lunes: lo envía, y el saldo aparece al otro lado en el acto.

La maniobra mira más lejos que a la comodidad de andar por casa. Bruselas dibujó el reglamento como una apuesta por la autonomía estratégica del continente, una forma de sacudirse la dependencia de las redes de tarjetas y de unas tuberías de pago que mandan desde fuera de Europa. De ahí que España, pionera con Bizum, ya en 2025 empezara a interoperar con la italiana Bancomat Pay y la portuguesa MB WAY bajo el paraguas de Europa. Los envíos cruzados entre esos países se cuentan aún por decenas de miles, una cifra pequeña que es el ensayo de un corredor paneuropeo pensado para enlazar a cientos de millones de personas sin pasar por la casilla de Visa o Mastercard.

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Esa fiebre por lo inmediato no se quedó en los bancos ni en el cajón del comercio de barrio. Hay sectores que llevan más de diez años obsesionados con recortar cada segundo que el dinero tarda en aparecer, y el entretenimiento digital fue de los primeros en exigir liquidaciones en el acto, mucho antes de que Europa lo pusiera por escrito para todos. Los portales que radiografían ese mercado, con equipos que prueban un método de pago tras otro como quien cronometra vueltas, se han hecho un nombre midiendo si la rapidez prometida es la real.

El juego de azar es uno de los sectores que más ha impulsado esta propuesta. Desde transacciones inmediatas hasta la aparición de cualquier casino online con retiro inmediato, el sector del entretenimiento online ya ha dictaminado como patrón principal la inmediatez entre las principales características solicitadas por sus usuarios. Un mundo en el que el pago al instante dejó de ser un lujo para volverse el suelo mínimo.

De vuelta a la provincia: Cádiz no se queda atrás

De vuelta a la provincia, el cambio se palpa en el mostrador. Los comercios de proximidad, esos que cada temporada se inventan campañas para sostener el comercio local frente a las grandes superficies, han tenido que aceptar el cobro por móvil casi sin discutirlo, porque el cliente ni se plantea otra cosa. Una tienda chica de Puerto Real que no admita el pago al instante pierde ventas igual que si rechazara la tarjeta, y esa presión ha nivelado por arriba lo que espera cualquiera que entra, tenga veinte años o setenta. La inmediatez ya no es un detalle que ofreces, sino el mínimo que te reclaman.

Conviene girar la moneda, porque la prisa ha tocado más que el saldo. Un pago inmediato es, por definición, un pago sin retorno: en cuanto sale, solo regresa si quien lo recibe accede a devolverlo. El reglamento tiende una red con la verificación del beneficiario, que comprueba que el nombre y la cuenta encajan antes de soltar el dinero, pero no salva al que se equivoca por las prisas ni al que pica en un fraude bien armado. Aquella fricción del horario bancario, esa espera de un día que servía para pensárselo dos veces, se ha evaporado sin que casi nadie la echara de menos.

Cádiz abrazó lo inmediato como abrazó el móvil, sin pararse demasiado en lo que dejaba por el camino. Y la pregunta sigue ahí, suspendida sobre cada transferencia que se cierra antes de que el dedo acabe de despegarse de la pantalla: cuando ya nada te obliga a esperar, ¿quién cuida del que necesitaba ese segundo de duda?