El Ayuntamiento impulsa talleres para mayores dentro del proyecto ‘Tejiendo Comunidad’ en la Residencia Vedruna

La alcaldesa, Aurora Salvador Colorado, y la directora de la Residencia Vedruna para Mayores, María del Carmen Ruiz Barrena, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá desarrollar hasta finales de 2026 el proyecto ‘Tejiendo Comunidad’, una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El convenio, fruto del trabajo realizado por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, responsabilidad de la concejala Lorena Díaz López, articula la cooperación técnica y económica entre ambas entidades y ya tiene sus primeras actuaciones en marcha a través de tres talleres dirigidos a personas mayores de 65 años de la localidad, que pueden incorporarse a las actividades.

En concreto, actualmente se están desarrollando los siguientes talleres:

‘Tejiendo comunidad’, los martes de 17:30 a 19:00 horas.

‘Gimnasia para todos y todas’, los martes de 10:00 a 11:00 horas.

‘Tecnología en compañía’, los miércoles de 10:00 a 11:00 horas.

Los dos primeros permanecerán activos hasta el 28 de julio, mientras que el taller de alfabetización digital finalizará el 22 de julio. Estas actividades forman parte del Programa de Envejecimiento Activo e Intergeneracional en Vedruna, dotado con 18.500 euros por parte del Ayuntamiento. Su objetivo es fomentar la participación social, prevenir la soledad no deseada y promover hábitos de vida saludables, además de facilitar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías y generar espacios de convivencia y apoyo mutuo.

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Las actividades no solo están dirigidas a las personas residentes en el centro, sino que también están abiertas a la participación de personas mayores del municipio, que aún pueden solicitar su incorporación dirigiéndose a la Residencia Vedruna (C/ Concepción, 6) o enviando un email a voluntariado.resiv@gmail.com

El convenio completa además, una segunda línea de actuación, financiada con 7.500 euros, destinada a la mejora de la accesibilidad del edificio mediante la renovación e instalación de un ascensor, lo que contribuirá a aumentar la seguridad y autonomía de las personas usuarias.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo poner en marcha acciones concretas como estos talleres, que ya están beneficiando a la población mayor de Puerto Real y reforzando su participación activa en la vida comunitaria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real