El PSOE Puerto Real exige «la instalación inmediata» de los toldos en la calle de La Plaza

Desde el PSOE de Puerto Real han denunciado «el nuevo ejemplo de descoordinación y falta de gestión del equipo de gobierno municipal tras comprobar que, a mediados de junio y con temperaturas cada vez más elevadas, los toldos de la calle de La Plaza continúan sin instalarse».

«Una situación que perjudica directamente a vecinos y vecinas, comerciantes y visitantes y que, vuelve a demostrar la escasa capacidad de planificación del gobierno que encabeza Aurora Salvador. Además, estos elementos de sombra deberían haber estado colocados desde el pasado mes de abril para cumplir con la función para la que fueron concebidos».

«Lo más preocupante no es solo el retraso, sino que el equipo de gobierno ha faltado a la verdad cuando afirmó que los toldos se instalarían una vez estuvieran colocados los postes. La realidad es que esos postes llevan varias semanas instalados y, sin embargo, los toldos siguen sin aparecer. Estamos ante una nueva promesa incumplida y ante otro ejemplo de una gestión marcada por la improvisación y la falta de previsión», ha señalado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Los socialistas consideran «incomprensible que una actuación tan sencilla y tan demandada por la ciudadanía siga pendiente mientras Puerto Real soporta ya jornadas de intenso calor. La instalación de estos toldos no es una cuestión estética, sino una medida que contribuye al bienestar de las personas, favorece la actividad comercial y mejora la habitabilidad de uno de los espacios más transitados del municipio. Por ello, exigimos al Gobierno municipal que actúe de manera inmediata y deje de retrasar una actuación que debería estar resuelta desde hace meses».

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«No podemos entender cómo un equipo de gobierno que presume constantemente de gestión es incapaz de resolver algo tan básico como la colocación de unos toldos que la ciudadanía lleva esperando desde abril. Puerto Real necesita menos excusas y más trabajo. Exigimos que se proceda a su instalación de forma urgente para proteger a vecinos, vecinas y comerciantes frente a las altas temperaturas que ya estamos sufriendo y que seguirán intensificándose durante las próximas semanas», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real