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jueves, 18 junio, 2026
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Puerto Real intensifica las acciones de prevención contra los incendios forestales en el Río San Pedro

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real está llevando a cabo labores de desbroce, limpieza y creación de cortafuegos en la calle Proa, el Parque Agnes Reston y el Caño de la Cortadura, en la Barriada del Río San Pedro.

La intervención se enmarca en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) y responde al crecimiento de vegetación por encima de lo habitual registrado este año, favorecido por las lluvias y las temperaturas de los últimos meses.

Los trabajos forman parte de las actuaciones preventivas que establece el PLEIF, aprobado este año por el pleno del ayuntamiento. El plan supone la primera planificación específica frente a incendios forestales de Puerto Real y contempla intervenciones periódicas en distintos puntos de la localidad.

El ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que la prevención es una responsabilidad compartida. Los propietarios de terrenos tienen la obligación de mantenerlos libres de maleza, vegetación seca y residuos que puedan favorecer la propagación de un incendio.

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