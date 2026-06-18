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jueves, 18 junio, 2026
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Puerto Real celebra el XXXV Concurso de Quemas de Juan y Juana el próximo 23 de junio

Redacción
By Redacción
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El próximo martes 23 de junio, Puerto Real acogerá la celebración del XXXV Concurso de Quemas de Juan y Juana, evento organizado por la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, responsabilidad de la concejala Nazaret Ramírez, en colaboración con la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

En la presente edición participarán las siguientes entidades y colectivos, que instalarán sus figuras en distintos puntos del municipio:

  • Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza (Río San Pedro, C/ Proa).
  • Peña Ribera del Mar (C/ Carretas, frente a la galería comercial).
  • Asociación Cultural Amada de Esperanza (Río San Pedro, C/ Proa).
  • Residencia Vedruna para Mayores (Residencia Vedruna).

El jurado valorará las distintas propuestas y otorgará los premios del concurso, tras lo cual se procederá a la tradicional quema de las figuras según el siguiente horario:

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  • Entre las 23:00 y las 23:15 horas: quema de las figuras no premiadas.
  • 23:30 horas: quema correspondiente al tercer premio.
  • 23:45 horas: quema correspondiente al segundo premio.
  • 00:00 horas: quema de la figura ganadora, primer premio.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta tradición vinculada a la noche de San Juan.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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