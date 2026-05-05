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martes, 5 mayo, 2026
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La plataforma Bahía Azul se presenta en Puerto Real para impulsar la protección de la marisma

Redacción
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La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, acompañada por los concejales José Antonio Montilla e Iván Canca, ha mantenido un encuentro con Federico Fernández, portavoz de la plataforma Alianza Bahía Azul que en estos días está siendo presentada en los diferentes municipios de la Bahía de Cádiz (recientemente en San Fernando y Chiclana y hoy lunes en Puerto Real, estando prevista también su presentación en Cádiz y el Puerto de Santa María).

Al encuentro han asistido además, Ignacio Moreno, en representación del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC, y Salvador Algarín, de la empresa Estero Natural.

Durante la reunión, el portavoz de la plataforma ha dado a conocer los objetivos de esta iniciativa, que apuesta por la colaboración entre administraciones públicas, comunidad científica y tejido empresarial para diseñar un plan de acción conjunto en torno a la Bahía de Cádiz. La propuesta busca avanzar en la restauración y protección de marismas, esteros y salinas, así como en su aprovechamiento sostenible.

Entre las líneas de trabajo planteadas destacan la lucha frente al cambio climático y la subida del nivel del mar, la puesta en valor de las defensas naturales del litoral y el impulso de actividades vinculadas a la economía azul, como la acuicultura, la salicultura o el turismo de naturaleza.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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