El Ayuntamiento de Puerto Real y los colectivos ecologistas hacen balance de las plantaciones en Las Canteras

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, ha mantenido una reunión con representantes de Ecologistas en Acción, AGADEN y Pulmón de la Bahía para realizar un balance de las plantaciones desarrolladas en el rodal de titularidad municipal dentro de la oferta educativa, vinculadas a las actividades de reforestación de Las Canteras.

El encuentro, celebrado en el Consistorio, concluyó con una valoración muy positiva de las actuaciones realizadas durante el pasado año.

Durante la reunión se destacó que las plantaciones se han ejecutado en tiempo y forma, incorporando mejoras respecto al año anterior tanto en la organización como en la participación. Gil quiso agradecer especialmente la disposición y trabajo de los colectivos implicados, así como la labor del personal municipal de jardinería, cuya colaboración ha resultado esencial para el éxito de la iniciativa.

Los representantes abordaron también la necesidad de continuar la reforestación en los rodales gestionados por la Junta de Andalucía. En este sentido, está prevista una visita técnica a Las Canteras para determinar cuántos plantones serán necesarios y avanzar en la solicitud ya trasladada a la administración autonómica para la cesión de ejemplares.

Durante el encuentro se presentó a los colectivos el recientemente aprobado Plan Municipal de Arbolado y se les informó sobre la futura Ordenanza de Arbolado, actualmente en fase de redacción y que se prevé elevar a Pleno el próximo mes. Además, se revisaron diversas iniciativas, como el taller de semillas promovido por los propios colectivos, que permitirá diseminar especies autóctonas —acebuches, encinas y algarrobos— a lo largo de la zona de Las Canteras, reforzando la regeneración natural del entorno.

También se avanzó en la preparación de una jornada de plantación abierta a la ciudadanía, cuya fecha se fijará próximamente en función de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, AGADEN expuso varios proyectos que desea poner en marcha en Las Canteras, entre ellos una ruta botánica, la grabación de sonidos naturales y un concurso fotográfico. En paralelo, se trataron otros programas que la entidad viene desarrollando en los centros educativos, como actividades sobre murciélagos, aves insectívoras, el chorlitejo patinegro y cuentacuentos medioambientales.

Estas reuniones periódicas, que se celebran cada dos o tres meses, permiten mantener una coordinación constante entre el Ayuntamiento y los colectivos ecologistas para avanzar en iniciativas conjuntas en beneficio del patrimonio verde de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real