Arrancan los trabajos de mantenimiento forestal en los pinares de la localidad

El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha labores de mantenimiento forestal en los pinares del municipio, comenzando por el Pinar de Casines y la Pinaleta de Derqui.

Los trabajos, iniciados la pasada semana y continuados en esta, forman parte de las acciones complementarias al nuevo Encargo de Gestión de Infraestructura Verde y se integran en la planificación del Plan contra Incendios y del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y la buena conservación de estos espacios naturales mediante tareas de poda, limpieza y eliminación de elementos secos.

Estas actuaciones, alineadas con la estrategia municipal de protección frente a incendios, buscan mejorar el estado general de los pinares y prevenir riesgos derivados de la acumulación de vegetación seca, especialmente en áreas próximas a zonas de tránsito. En las últimas jornadas se han apeado varios pies secos y se lleva a cabo el desbroce perimetral destinado a reducir el peligro de incendios, dentro de una línea de trabajo que incluye también actuaciones de reforestación en zonas como Casines y Río San Pedro.

Los trabajos se han visto temporalmente interrumpidos por el reciente temporal de lluvia y viento, aunque se prevé su reanudación a comienzos de la próxima semana, una vez estabilizadas las condiciones meteorológicas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

