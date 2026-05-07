El PSOE Puerto Real denuncia que el «PP llega tarde y mal al IES Virgen del Carmen»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado «la desfachatez del Partido Popular» tras la publicación de «un vídeo triunfalista en el que intentan vender como un logro propio la reanudación de las obras del IES Virgen del Carmen».

«Una actuación que acumula más de dos años de retraso, fruto de la mala planificación, la dejadez y la falta de gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, y que ha supuesto un perjuicio directo para el alumnado, las familias y la comunidad educativa del municipio».

«Resulta indignante que ahora, en plena campaña electoral, el PP venga a hacerse fotos y vídeos cuando durante estos años ha estado desaparecido, sin defender a Puerto Real ni a sus vecinos y vecinas. Han permitido paralizaciones, sobrecostes y situaciones indignas en el centro educativo, y ahora pretenden venderlo como un éxito», ha señalado Carlos Salguero, portavoz y secretario general del PSOE de Puerto Real.

«Cabe recordar que estas obras han estado marcadas por retrasos, modificaciones y sobrecostes que evidencian una gestión deficiente por parte de la Junta de Andalucía. Durante este tiempo, el alumnado ha tenido que soportar condiciones inadecuadas, con instalaciones saturadas, espacios improvisados y una situación de incertidumbre constante que ha generado un enorme malestar en toda la comunidad educativa».

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«El PP de Puerto Real no ha hecho absolutamente nada en estos años para defender este proyecto ni para exigir soluciones. Ahora, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, recurren a la propaganda y al engaño, siguiendo la línea de Moreno Bonilla: mucho anuncio y poca realidad. Puerto Real no necesita vídeos, necesita compromiso, gestión y respeto», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real