El Ayuntamiento de Puerto Real participa en una jornada sobre innovación y gestión pública organizada por la Cámara de Comercio y Airbus

El Ayuntamiento de Puerto Real participó el pasado miércoles en la jornada ‘Tecnologías de vanguardia y relaciones internacionales: del cuántico a la diplomacia digital’, organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla y Airbus en el Club Cámara Antares.

El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos universitarios y profesionales del sector aeroespacial para analizar el impacto de la innovación tecnológica en las relaciones institucionales y en la evolución del sector aeroespacial andaluz. También se abordó el papel de la innovación disruptiva en el fortalecimiento de la colaboración entre la administración pública y el tejido empresarial.

Durante la jornada intervinieron el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas, Antonio José Ramírez, junto a representantes de Airbus y del Foro Andaluz de Relaciones Institucionales. En sus intervenciones destacaron la importancia de la innovación como motor de desarrollo económico, cooperación institucional y crecimiento tecnológico.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, asistió acompañada por el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, para mostrar su respaldo al trabajo del equipo de Neuropsicología de la Universidad de Cádiz, liderado por Sara González de la Torre. Este grupo presentó una propuesta basada en inteligencia artificial y neurociencia aplicada a un caso práctico del propio Ayuntamiento, como ejemplo de cómo la investigación universitaria puede contribuir a la resolución de retos reales de la gestión municipal y a la mejora de los servicios públicos.

Por su parte, Francisco José León (Airbus) expuso casos de éxito en el uso de la inteligencia artificial para la gestión de relaciones bilaterales con la industria local, un análisis que aplicó directamente al caso de Puerto Real. En este contexto, valoró el impacto que podría tener la creación de un centro de Formación Profesional Superior en FP Aeroespacial y el desarrollo del futuro CIDi (Centro de Industrias Digitales e Innovadoras), un espacio de más de 10.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento proyecta para atraer inversiones, generar empleo y reforzar el posicionamiento del municipio en la cadena de valor del sector aeroespacial andaluz.

Antonio Paramés, de Airbus Defence and Space, señaló que tecnologías emergentes como la computación cuántica y la inteligencia artificial están permitiendo abordar desafíos complejos desde una perspectiva ética, principios que también guían la cooperación entre la industria y las administraciones públicas.

La jornada concluyó con la presentación de proyectos internacionales como Exotesla y Africa Quantum Consortium (AQC), que pusieron de relieve cómo las tecnologías cuánticas y digitales permiten a las regiones avanzar hacia objetivos sociales a una velocidad sin precedentes, actuando como un acelerador del desarrollo tecnológico.

