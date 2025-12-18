15.8 C
Puerto Real
jueves, 18 diciembre, 2025
Gospel Córdoba ofrecerá un concierto de canciones navideñas este sábado en Puerto Real

Redacción
By Redacción
Puerto Real acogerá este sábado 20 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, el concierto del coro Gospel Córdoba en la Plaza de Jesús.

La actuación, organizada por la delegación municipal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real dentro de la programación navideña, permitirá disfrutar de un repertorio de canciones tradicionales y modernas interpretadas en estilo góspel.

Con más de cincuenta voces sobre el escenario, Gospel Córdoba ofrecerá un espectáculo lleno de energía y emoción. El grupo cuenta con una reconocida trayectoria artística que incluye su participación en el programa Got Talent, su presencia en Duos Increíbles de TVE y actuaciones en escenarios como el Gran Teatro de Córdoba. Desde su estreno en 2019 con el espectáculo Gospel & Soul, bajo la dirección de Nacho Lozano, el coro ha consolidado su presencia en diversas iniciativas culturales en Andalucía.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

