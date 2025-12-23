Tu opinión: «Hartazgo puertorrealeño»

Un vecino de Puerto Real nos envía un artículo de opinión a Puerto Real Hoy. Si quieres hacer como él, escríbenos a redaccion@puertorealhoy.es.

«Por medio de la presente, y como vecino de Puerto Real que aún conserva algo de esperanza en este pueblo, quiero hacer llegar a sus lectores mi profundo malestar con la gestión que, tras más de dos años y medio al frente del Ayuntamiento, está llevando a cabo la alcaldesa Aurora Salvador y su equipo de gobierno.

Es imposible pasear por nuestras calles sin tropezar con la realidad más cruda del abandono: aceras invadidas por malas hierbas que crecen sin control, socavones que convierten cualquier trayecto en una gymkana peligrosa, y una iluminación pública tan deficiente que muchas zonas del municipio parecen más un decorado de película de terror que un pueblo del siglo XXI. Calles enteras permanecen a oscuras desde hace meses y nadie parece dar una solución.

Ahora que hemos llegado a la Navidad y el centro luce miles de luces y adornos (pagados, por cierto, con el dinero de todos), el contraste es todavía más insultante: sí, ahora todo brilla… pero solo donde conviene y solo durante unas semanas. En cuanto pase el 7 de enero, volveremos a la misma oscuridad habitual y a las mismas sombras que este equipo de gobierno lleva proyectando sobre Puerto Real desde hace más de dos años y medio. Luces de postureo para la foto, pero ni una bombilla nueva en las barriadas ni en las calles que de verdad lo necesitan.

A esto se suma el lamentable estado de los parques infantiles, con columpios oxidados, suelos rotos y zonas verdes convertidas en eriales que ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos y nietos. Y mientras tanto, las barriadas periféricas —El Marquesado, Barrio Jarana y Río San Pedro— viven en Navidad siguen igual de olvidadas que el resto del año: aún menos luz, más baches, más hierba y cero atención.

No menos grave es la situación de nuestros trabajadores municipales. La Policía Local lleva meses sin cobrar las horas extras, lo que ha provocado una alarmante falta de agentes en la calle y, por ende, una sensación de inseguridad creciente incluso en estas fechas tan señaladas. El resto de la plantilla también arrastra retrasos en nóminas y productividades. Prueba de ello es que el Día de la Villa, la fiesta grande de todos los portorrealeños, tuvo que celebrarse este año en día laborable y por la mañana porque el Ayuntamiento era incapaz de pagar las horas extras a los empleados municipales. Un ridículo histórico que resume a la perfección la gestión y respeto hacia los vecinos.

Como colofón a esta nefasta gestión, hemos visto cómo se suspendían eventos tan queridos y consolidados como el Día de la Bicicleta o la Carrera Popular de Pepe, alegando siempre “falta de medios” o “problemas organizativos”. Curioso que nunca falten medios cuando se trata de ciertas fiestas o actos de autobombo.

Dos años y medio son más que suficientes para demostrar si se quiere gobernar para los vecinos o simplemente ocupar el sillón. Lamentablemente, Puerto Real vive hoy más sucio, más oscuro, más roto y más abandonado que nunca. Y ni siquiera la Navidad, con todo su brillo artificial, consigue tapar las muchas sombras de esta gestión.

Los vecinos hartos ya no somos cuatro, somos miles. Y en mayo de 2027 recordaremos.

Atentamente, Un vecino de Puerto Real que todavía cree que otro pueblo es posible.»