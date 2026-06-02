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El Ayuntamiento de Puerto Real convoca la provisión temporal del puesto de Gerente del IMPRO

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la apertura de la convocatoria pública para la provisión temporal del puesto de Gerente del Instituto Municipal de Promoción y Fomento (IMPRO), dirigida a profesionales con alta cualificación en los ámbitos de la gestión pública y empresarial.

En palabras del teniente de alcaldesa, José Antonio Montilla, «el objetivo es impulsar el IMPRO para que se adapte a los retos futuros del municipio y responda a las necesidades del tejido empresarial local y de las empresas tractoras».

La persona que resulte seleccionada asumirá la dirección técnica, administrativa y de gestión del organismo, con funciones orientadas a la coordinación de programas, supervisión de recursos humanos y materiales, así como al impulso de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo económico del municipio.

El desempeño del puesto exigirá dedicación plena, responsabilidad directiva y disponibilidad, bajo la dependencia del órgano de gobierno competente.

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Condiciones del puesto

El puesto se configura como personal laboral de carácter temporal mediante libre designación, con una duración vinculada a la cobertura definitiva de la plaza o su eventual amortización. La retribución anual corresponderá a un nivel equivalente al subgrupo A1.

Requisitos de participación

Podrán concurrir a la convocatoria:

  • Personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas.
  • Profesionales del sector privado con más de cinco años de experiencia.

Entre los requisitos exigidos se encuentran:

  • Titulación superior (Doctorado, Licenciatura o equivalente).
  • Formación específica en economía, empresa o derecho.
  • Experiencia profesional acreditada.
  • No incurrir en causas de incompatibilidad legal.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud acompañada de la documentación correspondiente: identificación, titulación, currículum vitae, acreditación de méritos, vida laboral o certificados de servicios prestados y declaración responsable.

El plazo de presentación finaliza el domingo 7 de junio, pudiéndose realizar el trámite a través del registro electrónico o presencial del Ayuntamiento.

Procedimiento de selección

El proceso selectivo se desarrollará mediante el sistema de libre designación, basado en la valoración de méritos y experiencia profesional, formación específica, conocimiento de la administración local y, en su caso, la realización de una entrevista personal. Asimismo, podrá requerirse la presentación de un proyecto de dirección o memoria de gestión.

Las Bases completas se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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