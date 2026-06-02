El Ayuntamiento de Puerto Real convoca la provisión temporal del puesto de Gerente del IMPRO

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la apertura de la convocatoria pública para la provisión temporal del puesto de Gerente del Instituto Municipal de Promoción y Fomento (IMPRO), dirigida a profesionales con alta cualificación en los ámbitos de la gestión pública y empresarial.

En palabras del teniente de alcaldesa, José Antonio Montilla, «el objetivo es impulsar el IMPRO para que se adapte a los retos futuros del municipio y responda a las necesidades del tejido empresarial local y de las empresas tractoras».

La persona que resulte seleccionada asumirá la dirección técnica, administrativa y de gestión del organismo, con funciones orientadas a la coordinación de programas, supervisión de recursos humanos y materiales, así como al impulso de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo económico del municipio.

El desempeño del puesto exigirá dedicación plena, responsabilidad directiva y disponibilidad, bajo la dependencia del órgano de gobierno competente.

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Condiciones del puesto

El puesto se configura como personal laboral de carácter temporal mediante libre designación, con una duración vinculada a la cobertura definitiva de la plaza o su eventual amortización. La retribución anual corresponderá a un nivel equivalente al subgrupo A1.

Requisitos de participación

Podrán concurrir a la convocatoria:

Personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas.

Profesionales del sector privado con más de cinco años de experiencia.

Entre los requisitos exigidos se encuentran:

Titulación superior (Doctorado, Licenciatura o equivalente).

Formación específica en economía, empresa o derecho.

Experiencia profesional acreditada.

No incurrir en causas de incompatibilidad legal.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud acompañada de la documentación correspondiente: identificación, titulación, currículum vitae, acreditación de méritos, vida laboral o certificados de servicios prestados y declaración responsable.

El plazo de presentación finaliza el domingo 7 de junio, pudiéndose realizar el trámite a través del registro electrónico o presencial del Ayuntamiento.

Procedimiento de selección

El proceso selectivo se desarrollará mediante el sistema de libre designación, basado en la valoración de méritos y experiencia profesional, formación específica, conocimiento de la administración local y, en su caso, la realización de una entrevista personal. Asimismo, podrá requerirse la presentación de un proyecto de dirección o memoria de gestión.

Las Bases completas se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real