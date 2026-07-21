Puerto Real inicia el 24 de julio la Escuela de vóley playa

El Ayuntamiento de Puerto Real pone en marcha el próximo 24 de julio la Escuela de vóley playa en las pistas de La Cachucha, una actividad dirigida a niños, niñas y jóvenes de 6 a 16 años para fomentar la práctica deportiva durante el verano.

La escuela se desarrollará todos los viernes, de 10:00 a 12:00 horas, y busca ofrecer una alternativa de ocio saludable para la población más joven durante el periodo estival.

La actividad, subvencionada por la Diputación de Cádiz, es gratuita y no requiere inscripción previa, lo que facilita la participación de cualquier menor interesado dentro del rango de edad establecido. El formato abierto permite incorporarse directamente en cada sesión, adaptándose a distintos niveles de práctica.

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El Ayuntamiento de Puerto Real organiza esta propuesta deportiva gratuita dentro de su oferta de verano para la población infantil y juvenil de Puerto Real.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el teléfono 856 213 355 o a través del correo electrónico deportes@puertoreal.es

FUENTE: Ayto. de Puerto Real