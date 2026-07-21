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martes, 21 julio, 2026
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Puerto Real inicia el 24 de julio la Escuela de vóley playa

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real pone en marcha el próximo 24 de julio la Escuela de vóley playa en las pistas de La Cachucha, una actividad dirigida a niños, niñas y jóvenes de 6 a 16 años para fomentar la práctica deportiva durante el verano.

La escuela se desarrollará todos los viernes, de 10:00 a 12:00 horas, y busca ofrecer una alternativa de ocio saludable para la población más joven durante el periodo estival.

La actividad, subvencionada por la Diputación de Cádiz, es gratuita y no requiere inscripción previa, lo que facilita la participación de cualquier menor interesado dentro del rango de edad establecido. El formato abierto permite incorporarse directamente en cada sesión, adaptándose a distintos niveles de práctica.

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El Ayuntamiento de Puerto Real organiza esta propuesta deportiva gratuita dentro de su oferta de verano para la población infantil y juvenil de Puerto Real.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el teléfono 856 213 355 o a través del correo electrónico deportes@puertoreal.es

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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