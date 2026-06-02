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Puerto Real incorpora siete nuevos agentes a la Policía Local

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By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha formalizado la toma de posesión de siete nuevos agentes de la Policía Local como funcionarios de carrera tras superar el proceso selectivo por oposición en turno libre para cubrir plazas vacantes en la plantilla municipal y completar su periodo de formación.

El acto se ha celebrado en el salón de plenos con la presencia de la alcaldesa, Aurora Salvador, y el concejal de Recursos Humanos, Antonio Romero, así como del inspector jefe y miembros del cuerpo.

Las plazas corresponden a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local. El proceso selectivo permite incorporar a nuevos efectivos que refuerzan la plantilla municipal.

Durante el acto, los nuevos agentes han tomado posesión de sus plazas. La alcaldesa y el inspector jefe han reconocido el esfuerzo realizado por los aspirantes al superar un proceso selectivo exigente y les han trasladado su enhorabuena y sus mejores deseos en su trayectoria profesional al servicio de la ciudadanía.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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