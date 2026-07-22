ArrecíO y Space Surimi actúan este sábado en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), celebra este sabádo 25 de junio un concierto con ArrecíO y Space Surimi a partir de las 22:00 horas en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en el Paseo Marítimo.

La actividad forma parte de la programación de verano presentada el pasado 7 de julio.

El cartel reúne a dos propuestas con presencia en el circuito alternativo del país. ArrecíO, proyecto sevillano surgido en 2022, combina guitarras y ritmos cercanos al pop punk con sintetizadores y elementos del pop alternativo. Sus canciones abordan temas cotidianos como las relaciones personales, las amistades o el ocio desde la ironía.

La banda ha pasado por citas como Brecha, B Side o Monkey Week y ha sido recomendada por colectivos y proyectos musicales como Verafauna, Toldos Verdes o Sevilla Distorsión, consolidando un directo enérgico y cercano al público.

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Por su parte, Space Surimi, dúo jerezano formado por Eddie Coopermen y Carlboro, presenta un repertorio que mezcla rap con influencias de electrónica, techno, G-funk, disco o Miami bass. Su propuesta incorpora referencias a la cultura digital, los videojuegos y el imaginario de Internet. Con más de una década de trayectoria, han actuado en festivales como Warm Up, Cabo de Plata, Primavera Trompetera, Monkey Week, No Sin Música, Rabolagartija o El Juergas, además de en salas como Razzmatazz, 8 y Medio, Café Berlín, Sala X, Siroco o La Copera. Su trabajo ha tenido presencia en espacios como Los Conciertos de Radio 3 y en medios como Neo2, Vice, PlayGround, Mondo Sonoro o ElDiario.es.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real