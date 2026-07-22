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jueves, 23 julio, 2026
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ArrecíO y Space Surimi actúan este sábado en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), celebra este sabádo 25 de junio un concierto con ArrecíO y Space Surimi a partir de las 22:00 horas en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en el Paseo Marítimo.

La actividad forma parte de la programación de verano presentada el pasado 7 de julio.

El cartel reúne a dos propuestas con presencia en el circuito alternativo del país. ArrecíO, proyecto sevillano surgido en 2022, combina guitarras y ritmos cercanos al pop punk con sintetizadores y elementos del pop alternativo. Sus canciones abordan temas cotidianos como las relaciones personales, las amistades o el ocio desde la ironía.

La banda ha pasado por citas como Brecha, B Side o Monkey Week y ha sido recomendada por colectivos y proyectos musicales como Verafauna, Toldos Verdes o Sevilla Distorsión, consolidando un directo enérgico y cercano al público.

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Por su parte, Space Surimi, dúo jerezano formado por Eddie Coopermen y Carlboro, presenta un repertorio que mezcla rap con influencias de electrónica, techno, G-funk, disco o Miami bass. Su propuesta incorpora referencias a la cultura digital, los videojuegos y el imaginario de Internet. Con más de una década de trayectoria, han actuado en festivales como Warm Up, Cabo de Plata, Primavera Trompetera, Monkey Week, No Sin Música, Rabolagartija o El Juergas, además de en salas como Razzmatazz, 8 y Medio, Café Berlín, Sala X, Siroco o La Copera. Su trabajo ha tenido presencia en espacios como Los Conciertos de Radio 3 y en medios como Neo2, Vice, PlayGround, Mondo Sonoro o ElDiario.es.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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