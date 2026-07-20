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‘Amore mío’, de Brutal Non Solo Bar, tapa más votada de la Ruta de la Tapa Orgullosa 2026

Redacción
By Redacción
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La Ruta de la Tapa Orgullosa 2026 ya tiene ganadores. La propuesta gastronómica ‘Amore mío’, elaborada por Brutal Non Solo Bar, ha sido elegida como la tapa favorita del público.

La concejala de Feminismos y LGTBI, Lorena Díaz, hizo entrega de la placa conmemorativa a Inmaculada Carmona, gerente del establecimiento, en reconocimiento al respaldo obtenido durante esta edición.

Por su parte, Maribel Hernández resultó ganadora del sorteo realizado entre las personas participantes en la ruta. Como premio, recibió un vale de 150 euros para consumir en los comercios asociados de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real (ACE), un lote de productos LGTBI+ y dos entradas para el espectáculo ‘Las Niñas de Cádiz’, programado en el Teatro Principal.

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La entrega de estos obsequios corrió a cargo de Frank Sánchez, en representación de ACE; José Manuel Acosta, presidente de la Asociación Amare LGTBI+; y la concejala Lorena Díaz.

Durante el acto, tanto la edil como los representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras agradecieron la implicación de los nueve establecimientos participantes en esta edición. Asimismo, realizaron una valoración muy positiva de la iniciativa, destacando su contribución tanto a la visibilización del colectivo LGTBI+ como a la dinamización del comercio y la hostelería local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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