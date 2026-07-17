Puerto Real impulsa un programa de educación ambiental en las playas de La Cachucha y La Ministra

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Educación Ambiental y con la colaboración de la empresa pública GEN y Ecoembes, anuncia la puesta en marcha de un amplio programa de educación ambiental que, bajo el título de ‘Conoce hoy, cuida siempre y disfruta mañana’, se desarrollará en las playas de La Cachucha y La Ministra (Río San Pedro) hasta primeros de septiembre.

La iniciativa, que hoy han presentado la alcaldesa Aurora Salvador y el concejal Antonio Gil, tiene como objetivo acercar la educación ambiental a la ciudadanía durante los meses de verano, aprovechando la elevada afluencia de usuarios que registran estos espacios litorales considerados enclaves de gran valor ecológico por su integración en el entorno natural de la Bahía de Cádiz.

El concejal de Educación Ambiental ha destacado que «este programa pretende impulsar una cultura ambiental basada en el conocimiento, el respeto y la participación ciudadana, promoviendo la educación ambiental como una herramienta fundamental para conservar nuestro patrimonio natural y fomentar hábitos de vida más sostenibles» y ha añadido que «esta actuación se integra en el Plan Local contra el Cambio Climático, así como en la Agenda 2030 de la localidad y sus 17 objetivos ODS».

Asimismo, el edil ha señalado que «queremos que vecinos, vecinas y visitantes se impliquen activamente en la protección del medio ambiente, especialmente en unos espacios tan valiosos como nuestras playas y marismas, donde pequeños gestos pueden generar grandes beneficios para el entorno».

PUBLICIDAD

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real se ha buscado aprovechar al máximo los recursos disponibles para desarrollar esta programación. Así, todos los martes, del 14 de julio al 1 de septiembre de 2026, la delegación de Medio Ambiente llevará a cabo actividades propias, que se celebrarán en La Cachucha los días 21 de julio, 4 de agosto, 18 de agosto y 1 de septiembre, y en La Ministra el 28 de julio, 11 de agosto y 25 de agosto, centradas en talleres sobre la fauna y la flora.

Esta programación se completa con las actividades que se desarrollarán todos los sábados en ambas playas. Dentro del programa, la empresa pública GEN instalará un punto de educación ambiental que servirá como espacio de información, aprendizaje y participación. En él se abordarán cuestiones relacionadas con las buenas prácticas en las playas, la biodiversidad del litoral, el reciclaje, el ahorro de agua, así como el conocimiento de la flora y fauna características de estos ecosistemas. Además, se ofrecerá atención directa a la ciudadanía para resolver dudas y promover la participación ambiental.

Por su parte, Ecoembes desarrollará acciones de Street Marketing Ambiental, acercando la educación ambiental al público mediante un stand interactivo con juegos, talleres y dinámicas participativas. Estas actividades estarán orientadas a concienciar sobre la correcta gestión de los residuos, el reciclaje, la economía circular y la protección del litoral, favoreciendo la implicación de familias, vecinos y visitantes.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real