El Puerto Real CF no competirá en la temporada 2026-2027

Lo que hace apenas unas semanas invitaba al optimismo se ha convertido en una de las noticias más duras para el deporte puertorrealeño. El Puerto Real C.F. ha anunciado oficialmente que no inscribirá a su primer equipo en competición durante la temporada 2026/2027 debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad y al proceso de liquidación en el que se encuentra inmersa.

La decisión fue ratificada durante la Asamblea General de Socios celebrada el pasado 15 de julio. En un comunicado oficial, la Junta Directiva reconoce que se trata de una medida «tan dolorosa como inevitable», ya que el club no puede asumir las garantías económicas, administrativas y deportivas exigidas para afrontar una nueva campaña. No obstante, insiste en que todas las actuaciones realizadas han tenido como objetivo preservar la estabilidad y asegurar el futuro de la entidad.

Un verano que hacía presagiar otro escenario

El anuncio contrasta con la hoja de ruta que el Puerto Real C.F. había venido presentando durante las últimas semanas. El pasado 23 de junio, el club confirmó la continuidad de Yeyo Ramírez al frente del banquillo, además de anunciar las renovaciones de Jesús Valenzuela y Rafa Reyes, movimientos que transmitían confianza en la continuidad del proyecto deportivo.

A ello se sumó el relevo en la presidencia de la entidad. Abel Bohórquez asumía el cargo tras la salida de su padre, Antonio Bohórquez, quien se vio obligado a abandonar la presidencia por motivos de salud. El cambio al frente del club se interpretó como el inicio de una nueva etapa con la intención de superar la complicada situación institucional y económica.

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Ese ambiente de optimismo se reforzó todavía más el pasado 5 de julio, cuando el Puerto Real C.F. y el C.D. Sporting Puertorrealeña anunciaron un acuerdo de filialidad. Ambas entidades presentaban un proyecto conjunto basado en la colaboración, la formación de futbolistas y el fortalecimiento de la estructura del fútbol local, una iniciativa que pretendía sentar las bases del futuro de la entidad verdiblanca.

Sin embargo, apenas unos días después, la realidad económica ha terminado imponiéndose.

El club confía en regresar cuando se resuelva el proceso judicial

En el comunicado difundido tras la Asamblea, la entidad explica que continúa pendiente de la resolución del procedimiento judicial actualmente en marcha, del que dependerá el inicio de una nueva etapa que permita recuperar progresivamente la estabilidad institucional, económica y deportiva.

La Junta Directiva también ha querido agradecer el respaldo recibido por socios, abonados, aficionados, patrocinadores y colaboradores, destacando que el patrimonio más importante del Puerto Real C.F. sigue siendo el apoyo de quienes han acompañado al club durante los momentos más difíciles.

Aunque el primer equipo no competirá esta temporada, el comunicado concluye lanzando un mensaje de esperanza y asegurando que la intención es volver a representar a Puerto Real en cuanto las circunstancias lo permitan.

Un precedente que invita a la esperanza

La ausencia del Puerto Real C.F. de la competición no será un hecho inédito en la historia del fútbol local. El entrenador puertorrealeño Manolo Alegre, gran conocedor de la historia del deporte en la localidad, ha recordado que en la temporada 1946/47 el entonces Juventud Artística Deportiva, primer equipo de la Villa, tampoco se inscribió en la competición.

Aquella pausa sirvió para reorganizar la entidad y, una temporada después, regresar con una nueva directiva y un equipo renovado que adoptó una de las decisiones más importantes de su historia: cambiar su denominación por la de Puerto Real C.F., un nombre con el que representar a toda la localidad.

Ese precedente demuestra que un paréntesis competitivo no tiene por qué significar el final de una entidad histórica, sino el inicio de una nueva etapa desde la que reconstruir un proyecto con mayor solidez y volver a situar al fútbol puertorrealeño en el lugar que merece.