V. Fernández (PP): «La Confluencia prometió ‘quitar la fatiguita’ al Río San Pedro y ha terminado abandonándolo»

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del Partido Popular, Vicente Fernández, ha denunciado el estado de abandono que presentan las instalaciones deportivas José María Colorado, en la barriada del Río San Pedro, responsabilizando directamente al equipo de gobierno de Aurora Salvador de la falta de mantenimiento de unas instalaciones «fundamentales para el deporte base y la convivencia del barrio».

Fernández ha lamentado que el Ayuntamiento vuelva a demostrar «su absoluta incapacidad para conservar el patrimonio municipal», mientras otras administraciones, como la Diputación Provincial de Cádiz, gobernada por el Partido Popular, sí continúan destinando recursos para mejorar las infraestructuras deportivas de Puerto Real.

«Los hechos son los que diferencian quién apuesta de verdad por el Río San Pedro y quién solo se acuerda del barrio cuando llegan las elecciones. Mientras el Ayuntamiento deja deteriorarse unas instalaciones utilizadas diariamente por cientos de vecinos, la Diputación sigue invirtiendo en mejorar los equipamientos deportivos de nuestra ciudad», ha afirmado.

El portavoz popular ha recordado que la Diputación ha concedido recientemente 85.000 euros dentro del Plan PAMED para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética de instalaciones deportivas municipales, mientras el Consistorio continúa permitiendo que otras infraestructuras deportivas presenten un estado que, según denuncia el PP, supone incluso un riesgo para quienes las utilizan.

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«No estamos hablando únicamente de mantenimiento. Estamos hablando de seguridad. El firme de las pistas presenta un deterioro evidente que ya ha provocado interrupciones de partidos e incluso lesiones entre quienes practican deporte. Es una situación impropia de una ciudad como Puerto Real.»

Fernández ha criticado igualmente que el deterioro de las instalaciones deportivas haya terminado afectando incluso a la organización del tradicional Maratón de Fútbol Base del Río San Pedro, una cita consolidada durante décadas y que ahora se encuentra con dificultades derivadas, según denuncia el Partido Popular, de la falta de colaboración municipal.

El presidente local del PP ha querido recordar que el actual equipo de gobierno cuenta con dos concejales vecinos del Río San Pedro, circunstancia que, lejos de traducirse en una mayor atención a la barriada, «ha terminado evidenciando todo lo contrario».

Especialmente, Fernández ha dirigido sus críticas al concejal Antonio Gil, quien durante la campaña de las elecciones municipales aseguró que venía a «quitar la fatiguita» a sus vecinos.

«Han pasado casi cuatro años desde aquella promesa y la realidad es que cuatro años después la única fatiguita que han quitado es la de gobernar. Los vecinos esperaban soluciones y se han encontrado con abandono.»

«Es incomprensible que, además de abandonar las instalaciones, el Ayuntamiento termine poniendo obstáculos a actividades que fomentan el deporte base y la convivencia. En lugar de facilitar las cosas a clubes, familias y organizadores, la Confluencia vuelve a convertirse en un problema para el barrio.»