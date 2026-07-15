Google Marcar como fuente preferida
27.4 C
Puerto Real
viernes, 17 julio, 2026
spot_img
InicioDeportes

Aurora Salvador invita a todo Puerto Real a llenar la plaza Rafael Alberti en la gran final del Mundial

Redacción
By Redacción
1
141

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para volver a convertir la plaza Rafael Alberti en el gran punto de encuentro del municipio durante la final del Mundial que disputará la selección española este domingo.

La respuesta de los vecinos y vecinas durante la retransmisión de la semifinal confirmó el éxito de una iniciativa que transformó la plaza Rafael Alberti en un espacio de convivencia, emoción y orgullo compartido. Familias, jóvenes, mayores y aficionados disfrutaron juntos de una noche en la que el fútbol volvió a demostrar su capacidad para reunir a personas de todas las edades en torno a una misma ilusión.

Aurora Salvador ha querido agradecer la extraordinaria participación de la ciudadanía y ha animado a repetir esa imagen este domingo porque «lo que vivimos ayer fue mucho más que un partido de fútbol. Fue una noche para compartir emociones, celebrar juntos y disfrutar de esos momentos que hacen pueblo y que permanecen en la memoria. Este domingo tenemos otra oportunidad para vivir una cita que puede ser histórica y quiero invitar a todos los vecinos y vecinas a acompañarnos».

La alcaldesa ha destacado que «el objetivo es volver a crear un espacio abierto para compartir una cita que quedará en el recuerdo de muchas familias y que permita seguir fortaleciendo la convivencia, el encuentro y el orgullo de pertenecer a Puerto Real a través del deporte». Por ello, Aurora Salvador hace un llamamiento a llenar de nuevo la plaza Rafael Alberti este domingo a las 21:00 horas, animando a acudir con camisetas, banderas y muchas ganas de apoyar a la selección española.

PUBLICIDAD

«Una final del Mundial se juega en el campo, pero también se vive en nuestras plazas, en nuestras calles y entre nuestra gente. Este domingo volvamos a hacer de la plaza Rafael Alberti el lugar donde Puerto Real celebre unido, comparta cada emoción y lata con un solo corazón. Porque hay noches que se recuerdan por el resultado, pero también por la forma en que un pueblo decide vivirlas juntos», ha concluido la alcaldesa.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas

Artículo anterior
El maestro José Herrera, 8º Dan RFEK, ofrecerá en Puerto Real una Master Class de Kárate
Artículo siguiente
El PSOE denuncia «el abandono del PP y Confluencia con Puerto Real»
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

1 COMENTARIO

  1. eso es lo unico que va hacer este equipo de gobierno por la juventud este verano?
    donde esta la programación?
    vaya.. ultimo verano de legislatura.. y menos mal que hay un mundial y hemos llegado
    a la final.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.