Aurora Salvador invita a todo Puerto Real a llenar la plaza Rafael Alberti en la gran final del Mundial

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para volver a convertir la plaza Rafael Alberti en el gran punto de encuentro del municipio durante la final del Mundial que disputará la selección española este domingo.

La respuesta de los vecinos y vecinas durante la retransmisión de la semifinal confirmó el éxito de una iniciativa que transformó la plaza Rafael Alberti en un espacio de convivencia, emoción y orgullo compartido. Familias, jóvenes, mayores y aficionados disfrutaron juntos de una noche en la que el fútbol volvió a demostrar su capacidad para reunir a personas de todas las edades en torno a una misma ilusión.

Aurora Salvador ha querido agradecer la extraordinaria participación de la ciudadanía y ha animado a repetir esa imagen este domingo porque «lo que vivimos ayer fue mucho más que un partido de fútbol. Fue una noche para compartir emociones, celebrar juntos y disfrutar de esos momentos que hacen pueblo y que permanecen en la memoria. Este domingo tenemos otra oportunidad para vivir una cita que puede ser histórica y quiero invitar a todos los vecinos y vecinas a acompañarnos».

La alcaldesa ha destacado que «el objetivo es volver a crear un espacio abierto para compartir una cita que quedará en el recuerdo de muchas familias y que permita seguir fortaleciendo la convivencia, el encuentro y el orgullo de pertenecer a Puerto Real a través del deporte». Por ello, Aurora Salvador hace un llamamiento a llenar de nuevo la plaza Rafael Alberti este domingo a las 21:00 horas, animando a acudir con camisetas, banderas y muchas ganas de apoyar a la selección española.

PUBLICIDAD

«Una final del Mundial se juega en el campo, pero también se vive en nuestras plazas, en nuestras calles y entre nuestra gente. Este domingo volvamos a hacer de la plaza Rafael Alberti el lugar donde Puerto Real celebre unido, comparta cada emoción y lata con un solo corazón. Porque hay noches que se recuerdan por el resultado, pero también por la forma en que un pueblo decide vivirlas juntos», ha concluido la alcaldesa.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas