Las verbenas regresan a los barrios de Puerto Real dentro de las Noches de Verano 2026

Las tradicionales verbenas volverán a llenar de ambiente los distintos barrios de Puerto Real durante los meses de julio y agosto dentro de la programación de las Noches de Verano 2026.

El calendario arrancará el sábado 25 de julio con la verbena organizada por la Hermandad del Medinaceli en la plaza Almudena Grandes. Posteriormente, del 30 de julio al 2 de agosto, tomará el relevo la celebración promovida por el Barrio Jarana en la plaza del Buen Pastor.

La programación continuará el 1 de agosto con la verbena de la Hermandad del Ecce Homo, que se desarrollará en la plaza Manuel José García Caparrós, junto a la parroquia María Auxiliadora.

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Ya en agosto, del 6 al 8, la Asociación Cultural Amada de Esperanza celebrará su tradicional cita festiva en el parque Agnes Reston, en Río San Pedro. Del 14 al 16 de agosto será el turno de la verbena de Meadero de la Reina, que tendrá lugar junto al local social de la barriada.

El ciclo concluirá el 28 de agosto con la velada benéfica de la Hermandad de la Soledad, programada en la plaza Madre Loreto.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha destacado la importancia de estas celebraciones dentro de la programación estival, señalando que «las verbenas forman parte de la identidad de nuestros barrios y son una magnífica oportunidad para disfrutar del verano en familia y con amistades, fortaleciendo además los lazos de convivencia entre vecinos y vecinas».

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en estas celebraciones.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real