Talleres sobre menopausia dentro del Plan Local de Salud

Los centros de salud del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real, ponen en marcha nuevos talleres formativos enmarcados en el Plan Local de Salud bajo el título ‘Menopausia: conócete, tu mejor tratamiento’.

Estos talleres tienen como objetivo ofrecer información, herramientas prácticas y apoyo a las mujeres en esta etapa vital, promoviendo el autocuidado, el bienestar emocional y la salud integral.

Las sesiones se celebrarán los próximos miércoles 17 y 24 de junio, a partir de las 10:30 horas, en el Centro Cívico Ciudad Abierta, ubicado en la calle Benamahoma número 3.

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El programa abordará distintos aspectos relacionados con la menopausia:

Miércoles 17 de junio: Fisioterapia, sexualidad, autoestima y autoconcepto.

Miércoles 24 de junio: Síntomas físicos, tratamientos y mitos.

La concejala de Salud, Virginia Mena, destaca la importancia de crear espacios de encuentro donde compartir experiencias, resolver dudas y acceder a información rigurosa de la mano de profesionales de la salud.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real