Diputación confirma al Ayuntamiento de Puerto Real que es posible rehabilitar, sin demoler, el Pabellón Municipal

El Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real, cerrado desde mayo de 2022, podrá rehabilitarse sin necesidad de demoler el inmueble, conservando su identidad estructural e implementando materiales de alta durabilidad, mejorando su accesibilidad y adoptando una renovación de sus bienes interiores, su envolvente e incluso –si así lo determina el Ayuntamiento- de su entorno exterior.

Diputación ha concretado un nuevo estudio, que actualiza el de autoría municipal fechado en 2021, que determina las patologías existentes y avanza la estimación económica de una intervención inicial: 993.332 euros (sin impuestos).

Estas conclusiones se han conocido en el curso de una reunión celebrada en el Palacio Provincial en la que han participado el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal; el vicepresidente 5º y responsable del Área de Desarrollo Local, Sebastián Hidalgo; la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador; Virginia Mena, del Área de Promoción y Vida Saludable del Ayuntamiento de Puerto Real y personal técnico de ambas instituciones públicas.

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El estudio sobre patologías detecta una situación crítica en las correas de cubierta y daños severos en los pórticos y graderíos, por lo que se requerirá la sustitución de estos elementos, además de la instalación de rigidizadores transversales en los cajones de pórticos, entre otras medidas planteadas. No se aprecia en cambio deterioro de consideración en la cimentación y la solera.

En los próximos días desde Diputación se remitirá al Ayuntamiento el informe de evaluación estructural y la propuesta de intervención arquitectónica del pabellón y del espacio público, entre otra documentación. En la citada propuesta plantea la integración de una nueva marquesina en el acceso principal, que no interrumpe los pórticos y facilita la accesibilidad mediante rampas. En lo que respecta al entorno, se plantea una renovación de la urbanización exterior con bancos, jardineras y zonas de sombra, con instalaciones auxiliares que fomentan la práctica deportiva y la incorporación de vegetación autóctona. La actuación contempla medios para la eficiencia energética, con aislamiento térmico en fachada, iluminación LED y el empleo de fibrocemento 100 por ciento reciclable y duradero.

Con la entrega de esta propuesta, Diputación cumple el compromiso que, en noviembre de 2025, manifestaron Javier Vidal y Sebastián Hidalgo durante una inspección al pabellón de deportes de Puerto Real. Ambos vicepresidentes han mostrado a la alcaldesa la predisposición por contribuir en las futuras inversiones que se precisen, a través de los programas y convocatorias que promueven las Áreas de Desarrollo Local, así como Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía sin olvidar que la trascendencia de la operación puede concitar la confluencia de más estamentos de la Diputación «al tratarse de un inmueble de interés provincial». Sebastián Hidalgo considera que estas intervenciones propician «el fomento del deporte y los hábitos de vida saludable, más allá de generar un retorno económico para el municipio de Puerto Real y la provincia de Cádiz».

FUENTE: Diputación de Cádiz