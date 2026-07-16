El PSOE denuncia «el abandono del PP y Confluencia con Puerto Real»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado «el absoluto abandono al que el Gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz está sometiendo a nuestra ciudad, después de conocerse que Puerto Real ha recibido cero euros en subvenciones nominativas durante toda la legislatura, mientras la institución provincial ha repartido más de 107 millones de euros entre el resto de municipios de la provincia».

Una situación que los socialistas consideran «inaceptable» y que «evidencia tanto el desprecio del PP hacia Puerto Real como la absoluta incapacidad del Gobierno municipal de Aurora Salvador para defender los intereses de la ciudad ante otras administraciones».

«Es inadmisible que mientras la Diputación del Partido Popular reparte más de 107 millones de euros en subvenciones nominativas por toda la provincia, Puerto Real aparezca con un vergonzoso cero euros. Esto demuestra el desprecio del PP hacia nuestro municipio, pero también pone de manifiesto la absoluta falta de peso político y de gestión del Gobierno de Aurora Salvador, que ha sido incapaz de conseguir un solo euro extraordinario para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Puerto Real no merece ser tratado como un municipio de segunda», ha afirmado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Desde el PSOE recuerdan que la alcaldesa «prometió defender los intereses de Puerto Real ante todas las administraciones, pero la realidad demuestra que, tres años después, la ciudad ha quedado completamente fuera del reparto de estas ayudas». Los socialistas lamentan que «ni siquiera el único gran proyecto reivindicado por el Gobierno municipal, el futuro pabellón deportivo, haya servido para lograr un compromiso económico específico por parte de la Diputación». Para el PSOE, los recursos públicos «no pueden repartirse en función de afinidades políticas, sino atendiendo a criterios objetivos, transparentes y al interés general de toda la provincia».

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«Lo que estamos viendo es la combinación perfecta entre un Partido Popular que margina deliberadamente a Puerto Real y un Gobierno municipal que ha renunciado a defender los intereses de su ciudad. Esa suma la están pagando los vecinos y vecinas con oportunidades perdidas, inversiones que nunca llegan y proyectos que siguen esperando. El PSOE no va a aceptar que Puerto Real continúe siendo invisible para la Diputación. Cuando los socialistas volvamos a gobernar Puerto Real, esta ciudad volverá a tener un Ayuntamiento que pelee por cada euro, por cada inversión y por cada oportunidad. Puerto Real dejará de ser el gran olvidado de la Diputación y volverá a ocupar el lugar que le corresponde», ha concluido Carlos Salguero.

El PSOE de Puerto Real ha asegurado que «seguirá denunciando todas aquellas decisiones que supongan un perjuicio para la ciudad y reclamando un reparto justo de los recursos públicos». Los socialistas defienden que Puerto Real «no puede seguir perdiendo oportunidades por la falta de influencia y de gestión de su Gobierno municipal» y reiteran su «compromiso de construir, a partir de las próximas elecciones municipales, un Ayuntamiento con liderazgo, capacidad de negociación y ambición para defender los intereses de Puerto Real ante cualquier administración, gobierne quien gobierne».

FUENTE: PSOE Puerto Real