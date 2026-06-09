El Sueco no se entera y sus compañeros son cómplices

Las recientes declaraciones del concejal Gil respecto a las hermandades y cofradías de Puerto Real constituyen mucho más que una opinión individual: representan, en gran medida, una manifestación del clima político e ideológico que impera en el seno del actual gobierno municipal. La repercusión de sus palabras ha generado una notable preocupación social y una respuesta prácticamente unánime de las distintas fuerzas políticas de la localidad, que han coincidido en reconocer la importante labor que estas entidades desarrollan a lo largo del año.

Las hermandades y cofradías desempeñan una función que trasciende el ámbito estrictamente religioso. Su actividad se proyecta sobre numerosas dimensiones de la vida social, cultural y solidaria del municipio, contribuyendo al mantenimiento de tradiciones históricas, a la organización de eventos de interés colectivo y al desarrollo de iniciativas benéficas que benefician a amplios sectores de la población. Por ello, las declaraciones realizadas no solo han sido percibidas como una crítica hacia determinadas instituciones, sino también como un cuestionamiento a una parte significativa de la identidad y del tejido asociativo de Puerto Real.

La reacción ciudadana evidencia el profundo arraigo que estas corporaciones poseen en la localidad y pone de manifiesto el malestar existente ante decisiones y posicionamientos que muchos vecinos consideran alejados de las preocupaciones reales del municipio. Lejos de tratarse de un hecho aislado, este episodio se suma a otras actuaciones controvertidas protagonizadas por el citado concejal, cuyas intervenciones públicas han suscitado en repetidas ocasiones debate y rechazo entre amplios sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación actual no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de una polémica puntual. Puerto Real arrastra desde hace años problemas estructurales relacionados con la gestión municipal, la falta de planificación estratégica y la ausencia de respuestas eficaces a numerosas demandas ciudadanas por parte del gobierno municipal. En este contexto, las declaraciones contra entidades profundamente arraigadas en la vida local son interpretadas por muchos vecinos como una muestra adicional de desconexión entre el gobierno y la realidad social del municipio.

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Resulta igualmente difícil ignorar la contradicción existente entre determinados discursos institucionales y la presencia habitual de representantes municipales en actos organizados por las propias hermandades y cofradías. Para una parte importante de la ciudadanía, dicha participación responde más a exigencias protocolarias que a un reconocimiento sincero de la labor desarrollada por estas corporaciones. Esta percepción alimenta la idea de que las relaciones entre el gobierno municipal y estas entidades se sustentan más en la conveniencia política que en una auténtica voluntad de colaboración y respeto mutuo.

La polémica suscitada tras las declaraciones del concejal Gil trasciende el ámbito de una simple controversia verbal y abre un debate más profundo sobre el modelo de relación que debe existir entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Las hermandades y cofradías, independientemente de las convicciones religiosas de cada ciudadano, forman parte del patrimonio histórico, cultural y asociativo de Puerto Real, desempeñando una labor que difícilmente puede ser ignorada o minusvalorada desde la responsabilidad institucional.

Un gobierno democrático tiene el derecho de discrepar, cuestionar o replantear determinadas tradiciones, pero también la obligación de hacerlo desde el respeto, la prudencia y el reconocimiento de la realidad social sobre la que gobierna. Cuando las declaraciones públicas generan división innecesaria y confrontación con colectivos que contribuyen activamente a la vida comunitaria, se corre el riesgo de debilitar la cohesión social y de profundizar la distancia entre representantes y representados.

Por ello, el verdadero problema no reside únicamente en unas palabras desafortunadas, sino en lo que estas pueden revelar acerca de una forma de entender la acción política: una visión que parece más orientada a la confrontación ideológica que a la construcción de consensos y al fortalecimiento del tejido social. Puerto Real necesita instituciones capaces de integrar la pluralidad de sensibilidades existentes en el municipio, respetando sus tradiciones y promoviendo el diálogo. Solo desde esa actitud será posible recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un proyecto común de progreso y convivencia, pero con el gobierno del despropósito es IMPOSIBLE.