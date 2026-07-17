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viernes, 17 julio, 2026
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Nuevo aparcamiento público temporal en el pabellón para apoyar al comercio local

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha habilitado un nuevo parking público temporal en los terrenos del Pabellón Municipal de Deportes, situado en el Paseo Marítimo, con el objetivo de facilitar el acceso al centro de la localidad y favorecer las compras en el comercio local y el Mercado de Abastos.

El espacio, ya operativo, permite el estacionamiento en batería alrededor de las instalaciones deportivas.

La actuación responde a la necesidad de mejorar la movilidad en una zona con alta afluencia, especialmente en horario comercial.

El nuevo aparcamiento amplía la oferta de plazas disponibles en un entorno próximo al núcleo comercial, lo que facilita el acceso de la ciudadanía y contribuye a dinamizar la actividad económica de la localidad.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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