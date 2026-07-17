Aurora Salvador reúne a las administraciones en la Isla del Trocadero para impulsar su recuperación y puesta en valor

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha encabezado este jueves una visita institucional a la Isla del Trocadero con el objetivo de impulsar la recuperación de uno de los enclaves patrimoniales, históricos y ambientales más singulares del municipio y reclamar la implicación de todas las administraciones en su conservación y puesta en valor.

La jornada ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil; una delegación de la Universidad de Cádiz encabezada por su rector, Casimiro Mantell; la directora del Museo del Dique, Marina Ramajo, y representantes de colectivos vinculados a la defensa del patrimonio natural e histórico de la Bahía como la Plataforma Bahía Azul y el Ateneo Literario de Puerto Real, entre otros.

El principal objetivo de la visita ha sido conocer sobre el terreno los trabajos desarrollados por la Universidad de Cádiz para la elaboración del gemelo digital de la Isla del Trocadero, herramienta que permitirá disponer de un diagnóstico preciso del estado actual del enclave y servirá de base para planificar futuras actuaciones de conservación, restauración y divulgación.

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Lázaro Lagóstena, profesor de la UCA y responsable del proyecto, explicó durante la visita que en los dos últimos años se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de documentación digital de los vestigios históricos conservados en la isla. «Hemos estado documentando a través de técnicas digitales todos los vestigios que quedan de épocas moderna y contemporánea en la Isla del Trocadero. Hemos dado un paso muy importante para futuras intervenciones puesto que ya hay una base documental de alta definición que nos permitirá identificar las prioridades y cuáles son las emergencias de este patrimonio histórico». Lagóstena destacó además el componente participativo de la iniciativa, desarrollada en estrecho contacto con la sociedad de la Bahía de Cádiz y colectivos como la asociación de pescadores del Trocadero.

En su intervención, Casimiro Mantell, rector de la UCA, reiteró el compromiso de la institución con la investigación, la conservación y la difusión de un enclave que calificó como uno de los espacios patrimoniales más relevantes y, al mismo tiempo, más desconocidos de la Bahía de Cádiz. «La Universidad de Cádiz ha desarrollado varios proyectos de investigación, proyectos que permiten visualizar y comprender mejor la historia que tiene esta isla, que tenemos un poco olvidada a pesar de su enorme valor patrimonial. Debemos darle el valor que merece y realizar esa transferencia a la sociedad», indicó.

Durante el recorrido, la alcaldesa señaló que este encuentro supone «el punto de partida de una hoja de ruta compartida» para abordar el futuro de un espacio de extraordinario valor histórico, cultural y ambiental. Aurora Salvador insistió en que la recuperación de la Isla del Trocadero exige la colaboración de todas las administraciones públicas, especialmente al encontrarse en una zona de máxima protección del Parque Natural Bahía de Cádiz. «Esto es un sitio privilegiado. El potencial que tiene la Bahía de Cádiz es enorme y tenemos que apostar por ello. Hemos invitado a las distintas administraciones para que vean el valor de este sitio estratégico», señaló.

La regidora destacó que la mejor forma de comprender la importancia de este espacio es visitarlo junto a especialistas y personas que han contribuido durante décadas a su conservación. «El Trocadero es conocido en muchos lugares de España y Europa y tenemos que darle el valor que se merece. Es el momento propicio para hacernos valer».

Asimismo, agradeció la presencia de las representantes del Gobierno de España y del Congreso de los Diputados, al tiempo que lamentó la ausencia de la Junta de Andalucía al entender que «debe apostar también por esto y vamos a hacer todo lo posible para que así sea».

Juan Martín, presidente de Salarte y miembro de la Plataforma Bahía Azul, señaló las múltiples oportunidades que ofrece el espacio para el desarrollo de actividades vinculadas al conocimiento y al turismo sostenible, como visitas escolares y universitarias, experiencias gastronómicas o turismo ornitológico. «La historia de España está resumida en una isla de 527 hectáreas que es un tesoro medioambiental y el futuro de la provincia y de la Bahía de Cádiz», señaló.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Esther Gil, calificó la visita como un momento decisivo para el futuro del Trocadero. «Hoy marcamos un hito con la visita a este lugar emblemático de la Bahía de Cádiz que ha estado denostado durante muchos años. Hoy comienza el principio del fin de que este sitio esté abandonado». Gil destacó las posibilidades que ofrece el enclave para convertirse en motor de desarrollo económico y social para la comarca y señaló que el siguiente paso será avanzar en el trabajo conjunto entre administraciones para hacer realidad el proyecto.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, reafirmó durante la visita el compromiso del Ejecutivo con la recuperación de espacios naturales y patrimoniales de la provincia. «El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por los entornos naturales, la sostenibilidad y por la puesta en valor de nuestro patrimonio». Flores destacó que la actuación futura deberá apoyarse en los estudios técnicos desarrollados por la Universidad de Cádiz y responder a una demanda social ampliamente compartida.

La subdelegada recordó además las inversiones que el Gobierno está realizando en otros espacios naturales de la provincia y aseguró que la colaboración institucional será clave para definir las actuaciones necesarias. «Estamos aquí precisamente para ver sobre el terreno en qué condiciones está este espacio y cómo hay que actuar porque esto no puede seguir como está. Esa colaboración entre administraciones es lo que pretendemos porque la provincia de Cádiz así se lo merece».

El Ayuntamiento de Puerto Real considera que esta visita institucional supone un paso decisivo para avanzar hacia una estrategia común basada en el conocimiento científico aportado por la Universidad de Cádiz, el consenso entre administraciones y la captación de recursos que permitan garantizar la conservación y recuperación de este enclave para las generaciones presentes y futuras.

El Consistorio defiende que la Isla del Trocadero reúne condiciones excepcionales para convertirse en un referente del patrimonio histórico, natural y cultural de la provincia de Cádiz y reitera su compromiso de liderar cuantas iniciativas sean necesarias para que este espacio reciba la protección, la atención y la inversión que merece.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real