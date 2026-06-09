Detenido en Puerto Real por posesión de pornografía infantil elaborada con bebés

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real por un presunto delito de posesión de material pornográfico infantil.
El detenido almacenaba y compartía gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés. En total, se han hallado más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores: casi cuatro terabytes de información están siendo analizados por expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.
La operación, bautizada como ‘Blackup’, se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que localizaran varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento. Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.
Tras la comprobación inequívoca de la existencia de este ilícito penal, los agentes continuaron con las pesquisas para finalmente ubicar al supuesto autor en Puerto Real. Por estos hechos, el pasado día 28 se detuvo a un hombre de 39 años de edad por un delito de posesión de material pornográfico de menores.
Asimismo, se registró el domicilio de esta persona, donde se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que, actualmente, se hallan en dependencias oficiales para su análisis. En el registro se ha intervenido numeroso material informático, entre ellos tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.
Los agentes están volcando y analizando todo el material informático incautado con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido.
La compleja investigación ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz.
FUENTE: DGGC