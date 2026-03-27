CSIF alerta que la mala gestión de personal puede afectar a la Semana Santa de Puerto Real

CSIF quiere advertir de los efectos negativos que puede sufrir el desarrollo de la Semana Santa en Puerto Real ante la nefasta gestión que el actual equipo de Gobierno está mostrando en materia de personal. Gran parte de la plantilla municipal se está negando ya a realizar servicios extraordinarios dado que se les adeudan todos los que hicieron desde abril del año pasado, además de otros complementos económicos, y a lo que hay que sumar los constantes retrasos que sufren para cobrar sus nóminas.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento considera que la seguridad y el normal desarrollo de las procesiones se pueden comprometidas ante el reducido número de policías locales y demás personal municipal necesario, como operarios del servicio de señalización y de la grúa municipal, la cual lleva demasiado tiempo inoperativa por falta de conductor especializado.

Para CSIF, el problema tiene su raíz en que no se están convocando las necesarias ofertas de empleo público para ir cubriendo las jubilaciones en una plantilla municipal ya de por sí envejecida. Las únicas contrataciones que se producen son las derivadas de procesos selectivos iniciados por el anterior equipo de Gobierno o de las contrataciones temporales procedentes de los planes temporales de empleo de duración determinada iniciados por la Junta de Andalucía, “planes especiales que el equipo de Gobierno municipal se apresura en intentar hacer ver como actuaciones propias del Ayuntamiento”.

“Para salir del paso, el Gobierno local está improvisando, usando a las personas voluntarias del servicio de Protección Civil para que estas realicen funciones que no les corresponden y que son competencia exclusiva de funcionarios públicos como los de Policía Local, algo que no solo sería una posible y denunciable usurpación de funciones, sino que, también, podría llegar a ser considerada una situación de explotación laboral al valerse de la mano de obra gratuita de estas personas.

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Para CSIF, la responsabilidad de esta situación sin duda es del equipo de Gobierno, por mantener al frente de la dirección técnica de Recursos Humanos a “una persona que ha venido demostrando una notoria incompetencia y falta de preparación, una persona que a pesar de que su puesto real en el Ayuntamiento es al parecer el de auxiliar administrativo, ejerce como Técnico de la Administración gracias a que lleva años beneficiándose de atribuciones temporales de funciones de mayor categoría que le permite ejercer esta superior categoría, sin que los puestos que ha ido desempeñando lleguen nunca a salir a oferta pública para que sean debidamente cubiertos en propiedad con procesos selectivos dotados de todas las garantías para que sean cubiertos por personas que realmente demuestren tener la preparación requerida para ejercer en estos puestos de alta responsabilidad.

La persona anteriormente referida, la cual disfruta de uno de los complementos de productividad más altos que abona el Ayuntamiento, “lejos de trabajar para que se impulsar una la oferta pública de empleo que dé oportunidad de trabajo a la ciudadanía y facilite la promoción interna de la plantilla, emplea todos sus esfuerzos en coartar los derechos de las personas trabajadoras, impidiendo que se les pague los servicios extraordinarios”, apuntan desde la sección sindical. Además, para justificar dichos impagos se vale de cuestionables informes que, en su mayoría, se niega a facilitar a los representantes de la plantilla, obstaculizando su defensa y la labor sindical. Para la sección sindical “estos informes podrían estarían deslegitimizados por encontrarse esta persona en supuesta situación de fraude de ley, debido a que su atribución de funciones estaría caducada y no ha sido debidamente prorrogada”.

Extrañeza en contrataciones de «familiares»

Por otra parte, CSIF va proceder a solicitar los expedientes correspondientes a los últimos y escasos procesos selectivos que se han efectuado para cubrir temporalmente determinados puestos de trabajo, habida cuenta de que “se ha venido observando con extrañeza cómo algunas de las personas que finalmente han terminado contratadas, son familiares de la referida técnico o de otras personas que trabajan en su área, dándose incluso la circunstancia de que incluso se tiene constancia de que una de las personas aspirantes a un determinado contrato de trabajo, ha denunciado haber comprobado que uno de estos familiares que han sido contratados, al parecer carecería de la titulación necesaria para ejercer las funciones del puesto de trabajo ofertado. Según ha manifestado el afectado a CSIF, la Administración ni siquiera ha respondido a esta denuncia, obviando la gravedad de lo denunciado».

CSIF solicitará los expedientes de los procesos selectivos referidos, y si no son facilitados, no dudará en acudir a la Fiscalía para que investigue y se depuren las posibles responsabilidades por el incumplimiento de la obligación de responder y facilitar el acceso a la información para garantizar la transparencia de la gestión de la Administración.

Por todo ello, CSIF exige el Gobierno local que tome las medidas necesarias para que la plantilla municipal pueda desarrollar su labor en condiciones adecuadas y que la ciudadanía reciba los servicios municipales que merece.