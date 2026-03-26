VOX propondrá la instalación de cámaras para mejorar la seguridad en Puerto Real

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado una moción para su debate y votación en el próximo Pleno ordinario, con el objetivo de impulsar la instalación de sistemas de videovigilancia en zonas conflictivas del municipio.

La iniciativa responde a la preocupación de la formación ante la escalada de actos vandálicos que, según denuncian, están afectando la calidad de vida y la convivencia de los vecinos. Entre los incidentes destacados, se mencionan la quema recurrente de contenedores, daños en el mobiliario urbano, ataques a centros de culto y episodios de acoso, así como la proliferación de incendios provocados.

La portavoz del Grupo Municipal VOX, Milagros Gómez, ha subrayado que esta medida busca ser un instrumento eficaz tanto para la prevención como para la protección del patrimonio común. «La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para garantizar la libertad y la calidad de vida en Puerto Real. Con esta moción, no solo queremos evitar la comisión de delitos y actos vandálicos que suponen un coste económico innecesario para las arcas municipales, sino también facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ofrecer una respuesta mucho más ágil ante cualquier incidente», ha declarado la edil.

La propuesta de VOX incluye la realización urgente de un estudio técnico para identificar los puntos críticos del municipio, entre los que se señalan zonas de ocio recurrentes, áreas con alta incidencia de quema de residuos como el perímetro del Parque de las Canteras.

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La formación hace especial hincapié en que este plan debe desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, garantizando siempre el equilibrio entre la necesaria seguridad pública y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. También se solicita informar adecuadamente a la población mediante la señalización visible de los dispositivos una vez sean autorizados.

El acuerdo propuesto insta al Ejecutivo local a presentar los resultados del estudio técnico y el plan de implantación progresiva en un plazo de dos meses.